Governo anuncia pagamento dos prêmios de valorização dos servidores do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead), realiza neste mês de novembro o pagamento do Prêmio Anual de Valorização Profissional (PVP) dos servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Instituto Socioeducativo (ISE), Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), Corpo de Bombeiros do Estado do Acre (CBMAC) e Casa Civil. O anúncio foi divulgado nesta terça-feira, 5, e o PVP irá contemplar 4.979 servidores, totalizando mais de R$ 8 milhões.

“Cumprindo o compromisso do governo do Estado com os servidores, esta é mais uma prova do nosso respeito e dedicação com cada um daqueles que dedicam suas vidas para cuidar das pessoas”, destacou o governador Gladson Cameli.

Os prêmios já pagos foram para os servidores da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e aos gestores de políticas públicas (especialistas). Além desses, os servidores da Educação, e do Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC) também já foram beneficiados.

Criado pelo Decreto nº 5.970, de dezembro de 2010, o prêmio é pago proporcionalmente aos dias de efetivo exercício do servidor ao longo do período definido para o alcance das metas que estabelecem: melhoria no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), economia de recursos na manutenção do órgão ou entidade da administração direta e indireta, e satisfação do cidadão com o serviço público.

Prêmios

Iapen

Beneficiados: 1.418

Valor por servidor: R$ 1.800

Valor total prêmio: R$ 2.553.240

ISE

Beneficiados: 189

Valor por servidor: R$ 1.800

Valor total prêmio: R$ 340.035

PMAC

Beneficiados: 2.592

Valor por servidor: R$ 1.800

Valor total prêmio: R$ 4.666.650

CBMAC

Beneficiados: 587

Valor por servidor: R$ 1.800

Valor total prêmio: R$ 1.057.800

Casa Civil

Beneficiados: 13

Valor por servidor: R$ 3.293,00

Valor total prêmio: 42.813,00

Total Beneficiados: 4.979

Valor total dos prêmios: R$ 8.925.468,75