EXCLUSIVO: Vídeo mostra momento exato em que cantor agride motoboy; assista

Vocalista da banda Oh Polêmico foi flagrado pelas câmeras de segurança agredindo um motoboy | Bnews - Divulgação Reprodução/TV Record

O Balanço Geral, da TV Record, obteve com exclusividade o vídeo que mostra o momento em que Davisson Nascimento, vocalista da banda de pagode Oh Polêmico, teria agredido um entregador por aplicativo. O caso aconteceu no Condomínio Manhattan Square Home, na Avenida Paralela, em Salvador, na noite da última quinta-feira (31).

Informações preliminares apontaram que o entregador teria falado com o cantor, que não respondeu. Logo após isso, o motociclista xingou o Polly, como é conhecido, que então partiu para agressão contra o rapaz no estacionamento do condomínio.

A vítima, de 20 anos, após sofrer as agressões da dupla, teria ligado para seu pai, que é policial civil da 4ª Delegacia Territorial de São Caetano, onde o caso é investigado. Guias periciais foram expedidas e as imagens das câmeras de segurança do condomínio estão sendo analisadas.





Fonte: BNEWS