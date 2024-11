VÍDEO: Suspeitos com fuzil atiram contra blindado da PM no meio da rua; Confira as imagens

Homens portando fuzis foram flagrados abrindo fogo contra um veículo blindado da Polícia Militar no Rio de Janeiro (RJ), na noite de domingo (3). As imagens gravadas por uma pessoa que passava pelo local mostra os suspeitos no meio da rua efetuando os disparos.

A situação aconteceu na Rua Laurindo Filho, na zona norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram atacados em um dos acessos ao Morro da Primavera, e não revidaram.

Os militares tentavam impedir a movimentação de criminosos envolvidos em roubo de carros na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Apesar do intenso tiroteio, ninguém ficou ferido.





