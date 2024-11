Socorro: estiagem se prolonga além do período normal no Acre

Preocupada com a seca que afeta o Acre, Socorro Neri, do PP, alerta que a estiagem já se prolonga além do período histórico normal do estado. Segundo dados apresentados pela deputada, a baixa dos principais rios já compromete setores essenciais como abastecimento, transporte, segurança alimentar e saúde pública.

As bacias hidrográficas do rio Purus e do rio Acre já estão em estado de alerta. De acordo com Socorro Neri, é preciso uma resposta coordenada entre os órgãos do governo federal, estadual e prefeituras locais para mitigar os impactos da seca nas comunidades.