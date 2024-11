Semana Nacional da Conciliação inicia com mais de 800 processos pautados

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) deu início nesta segunda-feira, 4, à XIX Semana Nacional da Conciliação, evento que se estenderá até o dia 8 de novembro e que tem como objetivo principal promover a resolução consensual de conflitos. Durante a semana, 872 processos serão pautados para tentativas de acordo, reforçando o compromisso do judiciário com a celeridade e a pacificação social.

A iniciativa, que faz parte de um esforço conjunto de tribunais de todo o país, visa incentivar a cultura do diálogo e da cooperação entre as partes envolvidas em disputas judiciais.

Em 2023, o mutirão de conciliação no Acre alcançou a realização de 1.349 audiências, com um índice de 20,68% de acordos firmados. No cenário nacional, a campanha da Semana Nacional da Conciliação movimentou 119.118 audiências de conciliação, das quais 74.474 resultaram em decisões e sentenças acordadas.