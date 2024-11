Seis detentos fogem do presídio Francisco D’Oliveira; policial penal critica falta de efetivo

Seis detentos fugiram do Presídio Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, na madrugada desta segunda-feira (4). O policial penal Renê Fontes usou as redes sociais para criticar o baixo efetivo e as condições de estrutura do presídio.

“Situação caótica que a gente está vivendo aqui dentro. Falta de efetivo, quase 100 presos para um policial penal. E se der um problema, como é que a gente vai resolver, o que a gente vai chamar, a Liga da Justiça?”, ironizou.

No vídeo, o policial penal não deu mais detalhes sobre a fuga.

A reportagem do ac24horas entrou em contato como Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), que, por meio de sua assessoria, confirmou a fuga, mas afirmou que ainda está levantando as informações e que deve publicar uma nota pelos canais oficiais de comunicação do governo ainda nesta manhã.