Saúde avança para reduzir fila por cirurgias de joelho no Vale do Juruá

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), deu início no sábado, 2, a uma série decirurgias eletivas ortopédicas no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, focado em atender pacientes que aguardavam por procedimentos de joelho. A iniciativa tem como objetivo reduzir a fila de espera e oferecer qualidade de vida a pessoas com dificuldades de locomoção e dores crônicas, que impedem o retorno às atividades diárias.

A ação deve beneficiar dezenas de pacientes da região. Com investimento direcionado para a contratação de profissionais especializados e a aquisição de materiais cirúrgicos, o programa reforça o compromisso do governo com a saúde pública e com o atendimento humanizado no interior.

Segundo a gestora da Sesacre no Juruá, Diani Carvalho, o projeto pretende diminuir a fila de cirurgias ortopédicas na região. “Estamos trabalhando para atender todos que aguardam pelo procedimento, proporcionando o cuidado e a dignidade que esses pacientes merecem. Sabemos o quanto a mobilidade é fundamental para a qualidade de vida”, afirmou.

Para muitos pacientes, a cirurgia representa uma nova chance de retomar a rotina com autonomia e bem-estar. Maria da Glória Amaral, professora, sofria de dores intensas no joelho e foi uma das beneficiadas pelo programa. “Eu não conseguia mais andar direito, o que dificultava meu trabalho e as tarefas em casa. Com a cirurgia, estou muito esperançosa de voltar a fazer tudo, sem dor”, disse.

Além das cirurgias, os pacientes estão recebendo acompanhamento pré e pós-operatório, para garantir uma recuperação completa e segura. “O tratamento pós-cirúrgico é tão importante quanto a operação em si. Queremos garantir que esses pacientes não apenas fiquem livres das dores, mas recuperem plenamente a capacidade de movimentação”, explicou o médico ortopedista responsável pelas cirurgias, Daniel Oliveira.

A ação no Hospital do Juruá integra uma série de investimentos do governo estadual na saúde pública, especialmente nas áreas que demandam maior atenção, devido à alta procura. O programa de cirurgias eletivas ortopédicas representa um avanço no atendimento especializado e no fortalecimento da rede de saúde, beneficiando a população do Juruá.