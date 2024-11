Polícia Civil do Acre comemora 30 anos da primeira turma de delegados formados por concurso público

A Polícia Civil do Acre (PCAC) celebra, neste dia 1º de novembro, três décadas da formação da primeira turma de delegados aprovados por concurso público. São 30 anos de lutas, desafios e conquistas, com atuações marcantes desses profissionais em prol da segurança e justiça para a sociedade acreana.

Entre esses pioneiros, alguns continuam a desempenhar com empenho suas funções, como o atual delegado-geral da PCAC, Dr. Henrique Maciel, Dr. Silvano Rabelo e o Dr. Carlos Costa Bayma. “Já se passaram 30 anos, mas lembro como se fosse hoje. A posse aconteceu no Palácio Rio Branco, por volta das 17 horas. Éramos todos jovens, com sede de trabalhar como delegados e realizar um sonho que carregávamos. Ao ver uma foto dessa época, lembro das dificuldades e da empolgação que tínhamos durante o curso de formação,” relembra o Delegado-Geral

A imagem registrada da turma com 33 aspirantes a delegados remonta ao curso de formação realizado sob o “chapéu de palha” do 4º Batalhão de Infantaria e Selva (4º BIS). A nomeação dos delegados foi realizada pelo então governador do Acre, Romildo Magalhães (em memória), que deu início a um novo ciclo na história da segurança pública no estado.

Na foto histórica, aparecem, da esquerda para a direita:

Fila superior: Nilson, Ney (ambos coronéis da Polícia Militar), Ademar, Henrique, Dimas (em memória), Odacir, Messias, Bayma, Barbosa, Aury Medeiros (em memória), Ariosto, Jussara, Rosileide, Vânia e Pimenta.

Segunda fila: Walter Prado (em memória), Adrialvaro (em memória), Ari, Jair Facundes, Mardilson, Sárvia, Marcos Vinícius (em memória), Denise e Ilsomar (em memória).

Terceira fila: Coronel Ramalho, Silvano, José Alves, Felix (em memória), Adolfo, Meire Teodoro (em memória), Eliana, Mauro Ulisses e Silvana Maués.

A lembrança desses momentos, compartilhada pelo delegado-geral e por muitos que seguiram o mesmo caminho, reforça a importância do trabalho árduo e comprometido desempenhado ao longo desses anos pela Polícia Civil do Acre. Os desafios enfrentados moldaram a história da instituição e continuam a servir de inspiração para as novas gerações que ingressam na carreira, buscando garantir a segurança e bem-estar da população acreana.