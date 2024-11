Madeira ilegal, pássaros e veículos de crimes ambientais são apreendidos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro de 2024, a oitava fase da Operação Arco Verde II no Acre, focando na fiscalização ambiental nas regiões de Assis Brasil e Cruzeiro do Sul. A ação resultou na apreensão de 2,5 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente, quatro pássaros silvestres e duas motosserras utilizadas na extração de madeira.

Durante a operação, a PRF também recuperou uma motocicleta e uma caminhonete envolvidas em atividades ilícitas. A fiscalização intensificada nas rodovias federais visou combater crimes ambientais, como a extração ilegal de recursos naturais, e proteger a fauna e flora da Amazônia.

A operação gerou cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), dois Boletins de Ocorrência Policial (BOPs) e culminou em uma prisão por crime ambiental. Com essas ações, a PRF reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e a segurança nas estradas da região, prometendo ampliar as fiscalizações para coibir práticas ilegais e garantir a integridade do meio ambiente no Acre.