Homem morre após decolar de speed fly; vídeo mostra momento do acidente

Um homem de 50 anos morreu na manhã deste domingo (3) após sofrer um acidente quando tentava decolar de um speed fly, modalidade de voo praticada com equipamento similar a um pequeno paraquedas em alta velocidade, na Pedra Bonita, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Vídeos que circulam nas redes sociais flagraram a queda que aconteceu pouco antes das 10 horas. Em seguida, ele desaparece em meio à mata. Pouco depois das 13h40, os bombeiros encontraram o corpo, que estava em uma área de difícil acesso. As informações são do G1.

O corpo foi retirado das pedras e levado para a sede do Clube São Conrado de Voo Livre. Após a perícia, será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.

Chegou sozinho

Para o G1, Bruno Menescal, vice-presidente do Clube São Conrado de Voo Livre (CSCLV), lamentou o ocorrido e ressaltou que os voos de parapentes na região são seguros, sendo realizados apenas por pessoas credenciadas, com licença e equipamentos regularizados.

Bruno disse que o homem chegou sozinho, deixou a motocicleta em um estacionamento do Parque Nacional, e subiu a pé até a Pedra Bonita. De lá, pulou e caiu de uma altura de 250 metros.

Algumas pessoas que estavam próximas da rampa de decolagem afirmam que, antes de cair, o piloto havia tropeçado em um buraco.

“Meu Deus, ele tropeçou. Cadê o homem? Não estou acreditando [que ele caiu]”, diz uma mulher que filmava a paisagem no momento que a vítima some. Em seguida, um rapaz ainda tenta encontrar o homem, sem sucesso. Por quase 4 horas, bombeiros fizeram as buscas.





Fonte: BNEWS