Família fica trancada em cemitério após serem esquecidos por coveiro; assista

Uma mulher usou suas redes sociais para relatar um perrengue que viveu na véspera do Dia dos Finados. Ao lado da filha e da cunhada, Dawylla Dandara foi esquecida no Cemitério de Baturité, no Ceará.

A família foi até o Cemitério Público São Miguel na última sexta-feira (1) para limpar a cova do pai e acabou sendo esquecida pelo coveiro. Em seu perfil oficial do Instagram, ela contou que o responsável pelo local foi embora e deixou elas trancadas.

De acordo com o G1, a pedagoga contou que que o local costuma estender o horário de funcionamento na véspera do Dia dos Finados e por isso ficou até mais tarde. Ela chegou no cemitério às 17h30 e ao encerrar a limpeza do túmulo às 18h20, foram para a entrada e encontraram o portão fechado.

“Eu fui até os muros do cemitério daqui tentar pular porque minha filha tava desesperada dentro do cemitério, assim como eu também. Aí foi quando a gente começou a gritar, consegui ligar para meu irmão e minha mãe”, explicou ela.

Os familiares da moça foram ao local e colocaram uma escada portátil no muro para conseguir sair.





