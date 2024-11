Bocalom quer Câmara sob controle da prefeitura: Crica avalia os cenários

CHEGUEI a comentar em publicações anteriores de que o prefeito Tião Bocalom, não ia permitir uma eleição livre e sem a sua interferência, na escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco. Acertei. Pelas suas declarações recentes ao ac24horas, Bocalom só veio confirmar que vai sim se meter na eleição, para a escolha de um presidente que lhe seja fiel e diga amém e sim senhor a todos os interesses da prefeitura. Com isso, coloca contra a parede os blocos dos novos vereadores que começavam a se organizar para lançar uma chapa alternativa e que não fosse um puxadinho da PMRB. Não se pode deixar de reconhecer que o Bocalom será decisivo na escolha do nome que vai presidir a Câmara de Rio Branco, pelo fato de ter cargos para distribuir e conseguir os votos necessários dos vereadores, para eleger o candidato que vier a escolher. A escolha da nova mesa diretora será o primeiro teste dos novos vereadores: ou escolhem um presidente que tenha independência ou um presidente que seja mamulengo da prefeitura da capital. Aposto mais na vitória do candidato do prefeito Bocalom, a não ser que aconteça uma zebra. O poder é um afrodisíaco para os políticos.

O PRESIDENTE do PT, Daniel Zen, defende a manutenção da Federação formada pelo PT-PCdoB-PV, por este argumento sólido: “Embora cheia de arengas internas, mas, do ponto de vista numérico (para atingir o quociente eleitoral), a Federação tem sido importante, para os três partidos. Sem ela, Edvaldo não teria sido eleito deputado em 2022; e Kamai não teria sido eleito vereador agora em 2024”.

O FOCO É OUTRO

CASO o MDB queira ter uma maior relevância política, tem que pensar, antes de montar uma chapa poderosa para deputado estadual, em ter uma chapa que possa eleger deputados federais em 2026. É a representação federal que soma para a vinda de mais recursos do Fundo Eleitoral. Ou vai continuar na pindaíba que esteve na última eleição municipal.

PRECISAR DE ALIADOS

O PP não deve correr o risco de ter dois candidatos do partido ao Senado. Pelo fato de que vai precisar de aliados para quem for o candidato ao governo em 2026. Deve sair apenas com a candidatura do governador Gladson Cameli. Um dos aliados, indicaria o outro nome ao Senado.

PODE SE DESTACAR

O EMPRESÁRIO José Adriano (PP), que assume em janeiro do próximo ano a vaga de deputado federal, tem tudo para se projetar no mandato, por vir do empreendedorismo, não é nenhum amador que chegará no zero. Terá dois anos para mostrar trabalho.

PORTA ABERTA

A deputada Michelle Melo (PDT) deverá ser convidada para disputar a reeleição pelo MDB ou mesmo um mandato de deputada federal. Tem porta aberta para entrar no partido.

META PRINCIPAL

O SOLIDARIEDADE, segundo seu presidente, deputado Afonso Fernandes, vai focar na montagem de chapas que possam eleger deputados estaduais e ao menos um deputado federal. Afonso articula bem a montagem de chapas competitivas.

A COR DA CHITA PODE SER OUTRA

O FATO de um partido ter muitos prefeitos, não quer dizer muita coisa como cabos-eleitorais. Se estiverem em baixa popular em 2026; eles podem prejudicar mais do que ajudar os candidatos ao Senado e ao Governo. É uma faca de dois gumes.

GATO ESCALDADO

O PSB tem de começar a projetar alianças para a eleição de 2026, se quiser ter chance de eleger deputados estaduais e federais. Se cair no erro de sair em carreira solo, como foi na disputa do Senado e na última eleição para prefeito da capital, pode amargar novos revezes. Gato escaldado é para ter medo de água fria, lição que o ex-deputado Jenilson Leite(PSB) tem que aprender.

NENHUM PLANO

NÃO havia plano nenhum para a morte do prefeito Tião Bocalom, é a conclusão que a polícia já chegou, segundo boas fontes do BLOG. Falta divulgar a conclusão.

COFRE FECHADO

O GOVERNADOR Gladson não vai atender o pedido dos deputados estaduais, que querem o aumento das emendas parlamentares para 4 milhões de reais. Já deixou isso claro aos que esperavam sinal verde.

BOM TRABALHO

UMA boa gestão é para ser reconhecida. É o caso do trabalho que Ivan Rulf desempenha à frente da política de assistência social da prefeitura de Rio Branco. Registre-se.

MULHER NÃO VOTA EM MULHER

É a conclusão que se pode chegar depois do resultado da última eleição municipal, na capital. Apenas duas mulheres estarão na próxima legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco. Mesmo sendo um eleitorado majoritário. Uma pena.

PERDEU A GARRA

O PDT não montou chapa para vereador de Rio Branco. Não se sabe se fará o mesmo na disputa de vagas na ALEAC e Câmara Federal. A impressão que passa é que o presidente do partido, deputado Luiz Tchê (PDT), perdeu a garra que sempre teve em colocar o PDT como um partido protagonista no estado.

NÃO VAI FICAR FORA

EU não contaria se postulante à presidência da Câmara Municipal de Rio Branco fosse – com a possibilidade do prefeito Tião Bocalom não se meter na eleição da mesa diretora. Principalmente depois dessa sua última declaração ao AC24horas.

MUITO IMPROVÁVEL

NÃO é nada provável que a Federação PT-PCdoB-PV consiga formar uma chapa competitiva para a disputa de vagas na Câmara Federal, seus principais nomes abandonaram a política e estão abrigados em cargos federais no governo Lula, em Brasília.

CAMINHOS DO BOCALOM

A DECLARAÇÃO do prefeito Tião Bocalom (PL) de que não apoia a candidatura do senador Alan Rick (UB) ao governo, pode indicar dois caminhos: que o Bocalom pensa em disputar o governo ou que deverá apoiar a candidatura da vice-governadora Mailza Assis (PP). Alan é visto por Bocalom como alguém que não entrou com afinco na sua eleição.

UMA HIPÓTESE

O PP poderá ter em 2026 uma chapa para a Câmara Federal formada por Socorro Neri (se não sair para o Senado), José Adriano, Zezinho Barbary, Fernanda Hassem e Pedro Longo. Tudo no campo da hipótese, mas caso se confirme será uma chapa muito competitiva, só nome de peso.

FECHADO

COMENTA-SE que o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, deverá ser candidato a deputado estadual. Caso vá para a disputa não terá o apoio do vereador eleito Aiache (PP), que tem acordo fechado de apoio ao deputado Adailton Cruz (PSB), seu padrinho político.

MANDATO PRODUTIVO

TENHO acompanhado o mandato do deputado Adailton Cruz (PSB), é a voz mais ativa na ALEAC na defesa das causas da Saúde e dos direitos de seus servidores. Não abandonou a categoria depois da sua eleição.

ATROPELADO PELA ESTRUTURA

A DERROTA do vereador N. Lima (PP) na disputa de mais um mandato na Câmara Municipal de Rio Branco, não chegou a ser novidade. A chapa do PP era a que mais congregava candidatos com poder financeiro e estruturas do poder. N.Lima foi atropelado pelas estruturas poderosas dos adversários.

QUALQUER CENÁRIO

SENDO candidato ao Senado em 2026, o governador Gladson Cameli será muito forte em qualquer cenário. Um fato reconhecido até pelos adversários políticos. Pesa a favor o seu carisma e apoio popular.

FRASE MARCANTE

“As aves cantam mesmo quando o ramo se parte, pois sabem que têm asas.” Salvador Diaz Mirón.