Ação emergencial de saúde para reduzir as consequências da estiagem em Santa Rosa do Purus

O município de Santa Rosa recebeu uma ação emergencial neste final de semana, em resposta à severa estiagem que tem afetado a região. O Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), organizou a entrega de insumos e medicamentos para as unidades de saúde locais, buscando minimizar os impactos da seca sobre a população.

Além de distribuir recursos, a equipe da Sesacre realizou visitas às unidades de saúde para avaliar as condições e necessidades mais urgentes dos postos de atendimento. Essas inspeções visam mapear as demandas prioritárias e garantir que os recursos sejam direcionados de forma eficaz, proporcionando apoio integral aos moradores da região.

Marcos Malveira, coordenador do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) da Sesacre, destacou a importância da mobilização e os próximos passos planejados. “Estamos visitando as unidades de saúde para saber como é que estão as condições e prestar o apoio necessário para a Secretaria Municipal de Saúde e às nossas unidades”, explicou.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, enfatizou a atenção da gestão estadual para com as dificuldades enfrentadas pelos municípios, em especial durante este período de estiagem. Segundo ele, o governo está comprometido em oferecer suporte contínuo às localidades mais afetadas, fortalecendo a estrutura de saúde e garantindo assistência à população.

“Nosso objetivo é agir em parceria com os municípios, principalmente em tempos de crise como esse. A gestão estadual tem somado esforços para que o atendimento seja adequado, tanto na oferta de medicamentos quanto no suporte necessário aos profissionais de saúde, assegurando que nenhum cidadão fique desassistido”, declarou.