Teste de aptidão física do concurso do Detran é realizado em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Este domingo, 3, foi de muito suor e esforço para os candidatos ao cargo de agente de autoridade de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), que participaram de testes que comprovam a aptidão física para ingresso no cargo.

Ao todo foram 150 candidatos que realizam atividades como abdominal, flexão, barra fixa e corrida, tanto em Rio Branco como em Cruzeiro do Sul.

O concurso é para provimento de 91 vagas, sendo 12 para o cargo de agente de autoridade de trânsito, sete para Rio Branco, três para Brasileia e duas para Cruzeiro do Sul.

A presidente do Detran, Taynara Martins, acompanhou o TAF Foto: Kelvisson Monteiro / Detran

“Estamos muito felizes de passar por mais uma etapa do concurso, viemos acompanhar a execução desse trabalho junto à banca examinadora e desejamos sorte aos candidatos aqui presentes. Em breve, após todas as etapas o nosso governador, Gladson Cameli dará posse aos aprovados que vão somar conosco para o cumprimento da nossa principal missão que é salvar vidas no trânsito.”. pontuou a presidente do Detran, Taynara Martins.

Após finalizar o teste a candidata Lilian Zucolote comemorou. Foto: Kelvisson Monteiro

A candidata Lilian Zucolote ficou classificada em segundo lugar na primeira fase do certame, após realizar o teste físico falou sobre a emoção do momento. “Estou realizada, tirei um peso das costas. Gera um nervosismo né, mas quando a gente vê que concluiu fica só o alívio mesmo.”, enfatizou a candidata.

Já Aldenize Silva Almeida, que está concorrendo às vagas para trabalhar em Brasileia, conta que fez o concurso tanto para agente de trânsito como para assistente, cargo em que ficou melhor classificada, e mesmo não estando dentro das vagas para agente, não desistiu e concluiu as provas com sucesso. “Sempre foi um sonho ser servidora pública e dessa vez eu me preparei, treinei bastante, mas ainda não estava conseguindo fazer a barra, porém eu quis testar meus limites e vim pela fé e deu certo, estou me sentindo realizada.”, destacou Aldenize.

Sobre o concurso

Realizado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), o concurso é organizado pelo Instituto AOCP e oportuniza o ingresso nas carreiras de agente de autoridade de trânsito, analista de sistema e de trânsito, assistente de trânsito, contador, engenheiro Civil, examinador de trânsito e pedagogo, com salários iniciais variam de R$ 7.015,71 a R$ 9.561,76.

Etapas e provas do concurso

Os candidatos do concurso Detran AC são avaliados mediante aplicação das seguintes etapas abaixo:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos, de caráter eliminatório;

Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório (apenas para Agente de Autoridade de Trânsito).

Exame Psicotécnico, de caráter eliminatório;

Exame Médico e Toxicológico, de caráter eliminatório;

Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório; e

Curso de Formação, de caráter eliminatório (apenas para Agente de Autoridade de Trânsito e Examinador de Trânsito).

Vale lembrar que em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato diretamente com o Instituto AOCP, organizador do concurso, pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (horário de Brasília).