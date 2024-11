Rio Branco começa novembro com o diesel mais caro do País, mostra levantamento

Entram hoje (7) em vigor os novos preços da gasolina e do óleo diesel. O reajuste da gasolina é de 3%. Já o aumento do diesel será de 6%. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Instituto Paulista do Transporte de Cargas (IPTC) divulgou a sua análise comparativa do preço do diesel referente as semanas de 13/10/2024 a 19/10/2024 e de 20/10/2024 a 26/10/2024. Na última semana, os preços dos combustíveis apresentaram pequenas variações nas capitais brasileiras.

Macapá (AP) aumentou 3,15% o valor do diesel comum (Valor atual: R$ 6,55) e aumentou 2,96% o valor do diesel S10 (Valor atual: R$ 6,61). Em Maceió (AL), o valor do diesel comum aumentou 2,53% (Valor atual: R$ 6,09). Já em Manaus (AM), o valor do diesel comum diminuiu -4,33% (Valor atual: R$ 6,19) e o diesel S10 diminuiu -4,15% (Valor atual: R$ 6,24).

Natal (RN) diminuiu -2,09% o valor do diesel S10 (Valor atual: R$ 6,08). Em Palmas (TO), o valor do diesel comum diminuiu -2,17% (Valor atual: R$ 5,86) e o valor do diesel S10 -2,79% (Valor atual: R$ 5,92). Por fim, São Paulo (SP) aumentou o valor do diesel comum 0,68% (Valor atual: R$ 5,90) e o valor do diesel S10 aumentou 0,66% (Valor atual: R$ 6,08).

Analisando individualmente cada capital brasileira, a com o diesel mais caro é Rio Branco (AC), com os seguintes valores: diesel S10 a R$ 7,60 e o diesel comum a R$ 7,56. São Luís (MA) apresentou o combustível mais barato: o diesel S10 custando R$5,64 e o diesel comum R$5,39.

“Em Manaus e Palmas, o diesel comum e o diesel S10 tiveram uma leve queda. Macapá registrou aumento, tanto nos preços do diesel comum quanto do diesel S10. Maceió teve elevação no preço do diesel comum enquanto em Natal o diesel S10 caiu. Apesar das variações regionais, o cenário nacional mostra grande estabilidade durante o ano todo“, destaca Thiago Fagotti, analista de dados do IPTC.