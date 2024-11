Governo do Acre lança edital de bolsas científicas para inclusão social de mães solo e pesquisadoras

Prezando pela inclusão social e impulsionamento do conhecimento, o governo do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), publicou no último dia 17, o Edital n° 002/2024 para o programa de bolsas de Iniciação Científica Júnior – Mães da Ciência.

O edital busca promover a inclusão social e o desenvolvimento científico com foco a pesquisadores, doutores, mestres, graduados, mães solo estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), mães solo em situação de rua e mulheres em situação de monitoramento, em regime semiaberto. A iniciativa visa capacitar essas mulheres para futuras oportunidades, oferecendo independência financeira e uma melhor qualidade de vida.

A finalidade é fomentar a pesquisa, conscientizando o público-alvo sobre a importância da ciência e tecnologia no cotidiano e na transformação da vida dos jovens e da sociedade, apoiando e incentivando pesquisadores, doutores, mestres, graduados e mães solo para o desenvolvimento da pesquisa científica, como forma de vislumbrar potencialidades das jovens mães para futuros empreendimentos que possam lhes garantir melhor qualidade de vida e independência financeira.

Iniciativa governamental da FAPAC é apoiada de perto pelo chefe de Estado. Foto: José Caminha/Secom

“Queremos impulsionar nossa população social e economicamente, provendo oportunidades para todos, principalmente para os que mais necessitam de apoio. Essa é uma maneira de apoiar a jornada de vida e fortalecer as famílias chefiadas por mães solo”, afirmou o governador Gladson Cameli, destacando o valor da iniciativa.

O programa é financiado por emendas parlamentares da vice-governadora e ex-senadora Mailza Assis, da deputada federal Socorro Neri e dos deputados estaduais Manoel Moraes e Maria Antônia. Esses recursos possibilitarão a oferta de bolsas de pesquisa para 769 participantes, distribuídas pelos 22 municípios acreanos, garantindo a execução e o alcance das metas do programa.

O projeto é apoiado pela vice-governadora Mailza, a qual sempre reafirma o seu compromisso com o ensino. Foto: Neto Lucena/Secom.

Critérios de Participação

As vagas se dividem em diferentes perfis, com requisitos específicos:

– Preceptor: Necessário ser mestre ou doutor em qualquer área do conhecimento.

– Mentor: Deve ser professor da EJA, com graduação em qualquer área.

– Mentor 2: Deve residir em Rio Branco, ter graduação e experiência em atendimento a pessoas em situação de rua.

– Consultor de Inovação e Tecnologia: Precisa de graduação, experiência nas áreas de negócios e empreendedorismo, CNPJ ativo e comprovante de capacidade técnica com mínimo de 200 horas nos últimos três anos.

– Aluna Nota 10 Mães da Ciência: Ser mãe solo e provedora do lar, sem renda fixa e matriculada na EJA.

– Mãe Solo em Situação de Rua: Necessário estar em situação de rua.

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 11 de novembro a 4 de dezembro. Interessados podem se dirigir aos locais determinados para cada categoria:

– Preceptores e consultores de inovação e tecnologia: Sede da Fapac, no Instituto e-Amazonia, Campus da Universidade Federal do Acre.

– Mentores: Núcleos de Educação e Coordenação da EJA dos respectivos municípios.

– Mentor 2 e mães solo em situação de rua: Centro POP, em Rio Branco, localizado na Rua Benjamin Constant.

– Aluna Nota 10 (mãe da ciência): Núcleos de Educação e Coordenação da EJA dos municípios, ou sede da Fapac para candidatas de Rio Branco.

Para mais detalhes sobre o processo seletivo e acesso aos anexos necessários para inscrição, consulte o edital completo: Edital Mães da Ciência