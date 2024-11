É hoje! Rio Branco Fashion Hair 2024, o grande evento da beleza no Acre, acontece no Senac

Com o apoio do Senac Acre, Fecomércio e Sebrae no Acre, acontecerá nos dias 3 e 4 de novembro, no auditório do Senac Bosque, o Rio Branco Fashion Hair 2024, evento organizado pela Hoje Professional, Wella Professionals e Sindbeleza AC, que promete qualificar e atualizar os profissionais da área da beleza da capital e região.

O evento traz como destaques os especialistas William Anselmo e Gabriela Balan, artistas das marcas Sebastian e Wella, reconhecidos nacional e internacionalmente.

Cabeleireiro há 25 anos, William Anselmo é referência em cortes e estilos. Neste evento, compartilhará sua expertise e paixão pela profissão, apresentando técnicas exclusivas para criar visuais autênticos e inspiradores, com um toque especial da cultura local.

Gabriela Balan, colorista renomada, trará sua vasta experiência para um workshop completo sobre coloração. Com formação em Campinas, São Paulo, ela domina as mais recentes técnicas, desde mechas à mão livre até o inovador modelo Shinefinity. Sua metodologia prática e interativa permite que os alunos experimentem e desenvolvam suas próprias habilidades criativas no uso de cores.

O diretor regional do Senac Acre, Deywerson Galvão, afirmou que apoiar iniciativas como o Rio Branco Fashion Hair é fundamental para fortalecer a formação contínua dos alunos e egressos da instituição. “Apoiamos e promovemos essas ações, pois elas conectam o aprendizado teórico com experiências práticas de alto nível, estimulando o desenvolvimento das competências técnicas que o mercado exige”.

O presidente do Grupo J Cruz, Edson Oliveira, explicou que o evento deste ano terá um formato inovador. “O evento já aconteceu anteriormente, só que desta vez estamos fazendo algo muito diferente, com uma estrutura e organização que entreguem aos profissionais de forma muito alinhada, melhorando todos os processos dos anos anteriores”.

Os interessados poderão acessar a programação completa do evento e realizar as inscrições pelo site wellaedu.com.br/courses/workshop-wella-sebastian. As vagas para o workshop são limitadas.

Relacionado