Arena da Floresta será reinaugurada em 24 de novembro com jogo do Flamengo sub-20

O mês de novembro começa com grande expectativa para os amantes do futebol no Acre. Após uma ampla reforma, o Estádio Arena da Floresta será reinaugurado no dia 24 de novembro, às 17 horas, em um evento marcante com a presença do time sub-20 do Flamengo, que disputará uma rodada do Campeonato Nacional Sub-20.

Com o investimento de R$ 4,5 milhões do governo estadual, o estádio passou por uma série de melhorias, atendendo às exigências de segurança e acessibilidade estabelecidas pelo Ministério do Esporte e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com capacidade para 13.784 pessoas, o estádio foi totalmente revitalizado, criando um ambiente moderno e seguro para receber grandes eventos esportivos.

O governador do Acre, Gladson Cameli, acompanhou de perto as fases finais da reforma e expressou sua satisfação com a retomada do espaço esportivo. “Estamos animados para receber o Flamengo em nosso estádio. Nossa população é apaixonada por esporte e aguarda ansiosamente por esse evento, consagrando o potencial do Acre em sediar momentos especiais como esse, unindo famílias e entusiastas”, declarou o governador.

Ney Amorim, secretário de Estado de Esporte e Lazer, também destacou a importância do evento e do investimento no estádio. “O Arena da Floresta foi preparado para se tornar um marco no lazer e na prática esportiva para todos os acreanos. Estamos comprometidos em entregar o melhor para nossa população, incentivando o esporte e trazendo eventos que elevam o nome do nosso estado”, afirmou.

As negociações entre o Governo do Acre e o Clube de Regatas do Flamengo, lideradas pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, garantiram a presença do time carioca, que é uma das grandes paixões da torcida local. “Queremos levar o Flamengo a cada canto do Brasil, e a recepção calorosa no Acre será uma grande oportunidade para interagir com essa torcida tão engajada”, comentou Landim.

A realização da partida de futebol, que marcará a inauguração do reformado estádio Arena da Floresta, promete ir além, sendo um momento relevante não apenas para os amantes do esporte, mas para toda a população do Acre. O evento busca movimentar a economia local, atrair atenção nacional e consolidar o estádio como um espaço de práticas desportivas de alto rendimento.