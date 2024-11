A ação pioneira para detecção da hanseníase em Tarauacá

O município de Tarauacá deu um passo importante no combate à hanseníase na última semana, ao iniciar a análise local das amostras de baciloscopia para detecção da doença. Antes, as coletas eram feitas no município, mas as lâminas tinham que ser enviadas para o Hospital Dermatológico em Rio Branco, o que resultava em longas esperas pelos resultados.

A implementação desse serviço foi possível graças a uma parceria entre o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), e a prefeitura de Tarauacá.

Segundo a enfermeira Marcela do Vale, o novo serviço se tornou viável após a Sesacre doar um kit de coloração e equipamentos para a leitura das lâminas diretamente no município.

“Recebemos um kit doado pela Sesacre, o que possibilitou que fizéssemos a leitura aqui mesmo. Passamos por uma capacitação em Cruzeiro do Sul, o que fortaleceu nosso diagnóstico e o cuidado ao paciente”, explica.

Do Vale conta que, entre as primeiras amostras analisadas, já foi identificado um novo caso de hanseníase: “Com o resultado saindo no próprio município, conseguimos dar o diagnóstico no dia seguinte e iniciar o acompanhamento imediatamente”, completou.

Para o técnico em análises clínicas do Hospital Dr. Sansão Gomes, Flávio Rodrigues, a nova oferta representa um avanço fundamental para a saúde pública em Tarauacá. “Antes, coletávamos o material e enviávamos para Rio Branco, e o paciente ficava aguardando o resultado. Agora, conseguimos fazer a coleta e liberar o exame no mesmo dia”, comemora.

A secretária adjunta de assistência da Sesacre, Ana Cristina Moraes, destacou a importância desse avanço para a descentralização dos serviços de saúde no estado. “Estamos nos esforçando para melhorar a assistência em saúde em todos os municípios do Acre. Sabemos o quanto é essencial que os exames e diagnósticos sejam realizados de forma mais ágil e próxima do paciente. A implantação deste serviço em Tarauacá mostra nosso compromisso com a saúde pública e com o acesso aos serviços de saúde de qualidade em todas as regiões do estado”, declarou.

A agilidade no diagnóstico permite que os pacientes diagnosticados com hanseníase possam iniciar o tratamento rapidamente na Unidade de Saúde Maria da Luz – unidade referência para o tratamento da doença, em Tarauacá, onde recebem todo o acompanhamento necessário. Em casos mais complexos, o paciente é encaminhado ao Hospital Dermatológico, em Rio Branco.