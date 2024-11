Violência escolar: segurança pública do Acre lança aplicativo ‘Escola Segura’ e operação integrada ‘Hagnos’

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizou o lançamento do aplicativo “Escola Segura” e a abertura da operação integrada “Hagnos”. Essas iniciativas têm como objetivo auxiliar na prevenção e no combate à violência nas escolas, utilizando ferramentas inovadoras para garantir a segurança dos estudantes. O lançamento aconteceu nesta sexta-feira, 1°, na Sala de Situação da Sejusp.

O aplicativo “Escola Segura” é um instrumento essencial de comunicação direta entre a comunidade escolar e as forças de segurança. Com ele, professores, alunos e funcionários poderão acionar rapidamente as autoridades em situações de emergência, facilitando o registro de ocorrências e promovendo um ambiente escolar mais seguro e propício ao aprendizado. As escolas Berta Vieira de Andrade e Lourival Pinho são as escolas-piloto do projeto, e já estão com equipamento em funcionamento há cerca de 30 dias.

A operação “Hagnos” complementa essa iniciativa, integrando as ações dos órgãos de segurança pública na prevenção e repressão de crimes contra crianças e adolescentes. Com foco na proteção da infância e adolescência, a operação atuará em áreas estratégicas, embasada em dados e análises prévias, para concentrar esforços na segurança dos jovens. Os órgãos envolvidos na operação, em âmbito estadual, são o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE/AC), a Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PC), a Secretaria de Estado de Educação (SEE), as secretarias municipais de Educação, centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), além de outros órgãos da rede de proteção à criança e ao adolescente.

O diretor operacional da Sejusp, Atahaulpa Ribeira destacou a importância da atuação da Segurança Pública na proteção das crianças e adolescentes: “Hoje, damos um passo significativo em direção à segurança nas nossas escolas. O aplicativo ‘Escola Segura’ representa uma nova era de comunicação entre a comunidade escolar e as forças de segurança. Ele permite que todos, desde alunos a professores, possam se sentir mais seguros e protegidos em seu ambiente de aprendizado. Além disso, a operação ‘Hagnos’ será fundamental para integrar nossos esforços na prevenção de crimes contra crianças e adolescentes. Juntos, estamos criando um sistema de proteção que prioriza a segurança dos nossos jovens e garante um futuro mais seguro para eles”.

O diretor de Tecnologia da Sejusp, Paulo Felipe, explicou como funciona o aplicativo: “O lançamento do aplicativo ‘Escola Segura’ é um marco importante em nossa abordagem tecnológica para a segurança pública. Com uma interface amigável e funcionalidades intuitivas, buscamos facilitar a comunicação em momentos críticos. Estamos comprometidos em utilizar a tecnologia para criar soluções que protejam nossas crianças e adolescentes. A integração com a operação ‘Hagnos’ permite que os dados sejam utilizados de forma eficaz para prevenir e responder a situações de risco. Acreditamos que, ao unir tecnologia e segurança, podemos transformar nossas escolas em ambientes mais seguros e acolhedores”.

Para o diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Educação, Abrão Paes, a parceria entre Segurança e Educação reflete o compromisso do governo em promover a segurança nas escolas e o bem-estar das crianças e adolescentes, por meio de iniciativas que integram inovação e proteção.

“Essa parceria é muito importante para toda a comunidade escolar, pois aproxima a escola da Segurança Pública. Por intermédio desse aplicativo, certamente a resposta vai ser bem mais rápida. Eu tenho certeza que vamos ter sucesso e, com isso, coloco à disposição da Sejusp a Secretaria de Educação, que é parceira nesta ação”, disse.

Como funciona o aplicativo Escola Segura

Quando um gestor identifica uma situação emergencial, ele pode acionar o S.O.S Escola Segura com apenas um clique. Esse chamado é imediatamente enviado para a central do Centro Integrado de Comando e Controle da Segurança Pública. Assim que o chamado é iniciado, a localização é identificada e o usuário pode enviar fotos, vídeos e áudios para ajudar na avaliação da situação. Após o chamado, a viatura mais próxima do local é enviada para atender a ocorrência. Isso garante uma resposta rápida e eficaz em momentos críticos.

Operação ‘Hagnos’

No Acre, assim como em todo o Brasil, as estatísticas revelam uma realidade preocupante. No contexto do estado, foi realizada uma pesquisa acerca dos boletins de ocorrência envolvendo vítimas menores de 18 anos. Tal pesquisa, realizada na plataforma Sinesp-PPE, teve como filtro os boletins de ocorrência registrados e finalizados no período de 1/1/2024 a 17/9/2024. Os dados resultaram no registro de 2.275 ocorrências envolvendo vítimas menores de 18 anos, sendo 1091 em Rio Branco.

Neste contexto, o governo federal promove uma operação integrada nacional de combate a crimes de violência contra crianças e adolescentes, com o objetivo de reduzir significativamente a incidência de crimes violentos contra crianças e adolescentes no estado do Acre, garantindo a proteção integral e a promoção de seus direitos.