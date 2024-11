Mâncio Lima, Jordão e Rio Branco lideram desenvolvimento sustentável no Acre

Mâncio Lima é a cidade com melhor desenvolvimento sustentável do Acre, mostra o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, atualizado neste fim de outubro. Mâncio Lima obteve 43,18 pontos no indicador, equanto Manoel Urbano, a última do IDSC no Acre, ficou com 31,07 pontos.

As cidades estão classificadas pela pontuação geral, que mede o progresso total para o cumprimento de todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A pontuação varia de zero a 100, sendo que 100 é o limite máximo e indica um desempenho ótimo no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O IDSC-BR permite uma visão geral e integrada das cidades brasileiras em cada um dos ODS. É uma ferramenta que visa estimular o cumprimento da Agenda 2030 e uma oportunidade para as cidades se integrarem à mais avançada agenda global de desenvolvimento sustentável. Graças ao Índice o Brasil é o único país do mundo a acompanhar os desafios e avanços de todas as cidades na Agenda 2030

Jordão e Rio Branco se somam a Mâncio Lima no trio de melhores cidades quando o assunto é desenvolvimento sustentável. No entanto, a melhor cidade do Acre se encontra na posição 3.788 no ranking nacional.