Fonoaudióloga é nova presidente da Fundação Hospitalar do Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli, oficializou em edição extra do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 1º de novembro, a escolha da nova presidência da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). O nome escolhido foi o da servidora da Saúde Soron Angélica Steiner.

Soron é servidora concursada da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e tem como base de sua formação a área de fonoaudiologia, tendo vasta experiência na Saúde. Já atuou como coordenadora Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da Sesacre e recentemente exercia a função de diretora de Regulação da Sesacre, papel fundamental para a continuidade dos atendimentos médicos e de exames nas unidades de saúde do Estado.

Soron Steiner assume presidência da Fundhacre. Foto: Cedida

“Recebo esta missão com muita honra e responsabilidade. São muitos anos dedicados à área da saúde e na função de presidente da Fundhacre, conseguirei auxiliar ainda mais a população que depende do SUS. Agradeço ao governador Gladson Cameli e ao secretário Pedro Pascoal pela confiança e sei que juntos, conseguiremos avançar ainda mais na saúde do nosso estado”, destacou a nova presidente.

O secretário de Saúde Pedro Pascoal reforçou a importância da escolha. “Soron é uma profissional de excelência e não tenho dúvidas que fará um excelente trabalho à frente da Fundhacre. A saúde é uma só e mais do que nunca, estamos unidos para cuidar das pessoas, como determinou o nosso governador Gladson Cameli”, frisou.

A Fundhacre é o maior complexo hospitalar do Acre e atende pacientes de todo o Estado, além de municípios e países vizinhos. É também o único hospital transplantador do Estado e realiza atualmente três tipos de transplantes sendo: órgãos sólidos: fígado e rim; e tecido: córnea.