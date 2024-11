Cão farejador da PM encontra quase 7kg de drogas escondidos por suspeito em comércio de Rio Branco

Na tarde do dia 31 de outubro, a equipe da Companhia de Policiamento com Cães (CPcães) estava em patrulhamento na parte alta da cidade quando recebeu uma denúncia sobre a presença de um possível foragido da Justiça em um estabelecimento comercial.

A equipe se deslocou até o local e, com autorização do proprietário, realizou uma varredura no espaço. Durante as buscas, com o auxílio do cão de detecção Piscapega, foi localizada uma quantidade de 6,7 Kg entorpecentes. O ilícito e o possível autor foram encaminhados à delegacia de flagrantes.

“A CPcães segue firme no compromisso de manter a segurança da nossa comunidade, contando com a parceria fundamental da população e o trabalho incansável de nossos cães de detecção”, diz a PM.