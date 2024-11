A necessária educação financeira nas escolas do Acre chega em parceria governo e empresariado

Com apoio do governo do Acre, a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) vai levar educação financeira às escolas da rede pública de Rio Branco. O termo de colaboração foi assinado na tarde desta quinta-feira, 31, na sede da instituição, na capital. O ato contou com a presença do presidente entidade, Marcelo Moura; do titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita; do deputado estadual Eduardo Ribeiro; do titular da Secretaria de Governo (Segov), Luiz Calixto; e do diretor administrativo e financeiro da Seict, Silvio Gomes.

O projeto será fomentado pelo Estado por meio da Seict, que vai disponibilizar os recursos financeiros necessários, objeto da emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Ribeiro. Na ocasião, o empresário Marcello Moura destacou a importância da parceria, que vai permitir que as crianças compreendam a importância de refletir sobre seus desejos e de serem capazes de realizar o devido planejamento para concretizá-los.

“Quero agradecer o governo do Estado, aqui representado pelo Assurbanipal e o Calixto; conversamos eu e o governador sobre esse projeto, que é fundamental para que as crianças e adolescentes se planejem para o futuro, seja para a compra de uma casa, aposentadoria ou educação superior, por exemplo”, argumentou Moura.

O secretário Assurbanipal Mesquita agradeceu a oportunidade de participar de uma iniciativa que visa combater a compra por impulso, que afeta diretamente a economia. “No Acre são mais de 88 mil famílias afetadas pelo endividamento; isso representa uma queda no poder de consumo que prejudica o comércio, a indústria, enfim, impacta diretamente no desenvolvimento, causando impactos na saúde pública, uma vez que, preocupado em pagar dívidas, o cidadão entra em depressão, produz menos e vive com baixa autoestima”, analisou.

Em 2023, Eduardo Ribeiro já havia apresentado o projeto, que, aprovado, tornou-se a Lei nº 4.129, de 17 de julho do mesmo ano, instituindo o Programa de Educação Financeira nas escolas do Acre. “Eu tenho muito orgulho de compartilhar dos mesmos ideais da Associação Comercial e do governo do Estado do Acre, porque acredito que esse formato é uma opção para sairmos da dependência do poder público para empregos, indo para uma iniciativa privada forte e mais geradora de postos de trabalho”, destacou o deputado.

O projeto vai levar conceitos básicos para alunos da rede pública, sobre como poupar mais e gastar menos, gerenciando seus recursos. Na primeira etapa, cerca de 2.600 alunos serão qualificados para se tornarem multiplicadores. Os melhores colocados vão dividir um prêmio de R$ 70 mil.