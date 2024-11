Sexta será ensolarada com probabilidade de chuvas no Acre, informa portal

As previsões para essa sexta-feira, 1°, indicam tempo instável em diversas regiões do Acre, com altas probabilidades de chuvas intensas ao longo do dia. Em Rio Branco. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),

O dia deve ter uma temperatura máxima de 34°C e mínima de 24°C, com um índice UV elevado, exigindo proteção contra a radiação solar. Há uma previsão de 90% de chance de precipitação, com pancadas de chuva que podem se estender para a tarde e à noite.

Em cidades como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a temperatura também deve ficar elevada, com máximas chegando a 37°C e a possibilidade de chuvas em áreas isoladas, acompanhadas de trovoadas em alguns pontos. Esse padrão deve se manter em todo o estado devido à influência de uma frente úmida que atravessa a região.