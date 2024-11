SAIU! resultado preliminar das inscrições para o concurso público da Educação já está disponível

Candidatos têm prazo de 48h para recorrer de indeferimentos. Confira os detalhes contidos no edital.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 1°, o edital nº 008/2024 com o resultado preliminar das inscrições para o concurso público voltado ao provimento de cargos na área de Educação. O edital confirma as inscrições efetivadas, as solicitações de condições especiais, a relação de candidatos inscritos como Pessoas com Deficiência (PcD), os que concorrem com nome social e os candidatos que utilizam a situação de jurado como critério de desempate.

Os candidatos que tiveram sua inscrição ou solicitação especial indeferidas poderão interpor recurso entre os dias 4 e 5 de novembro de 2024. O processo deve ser realizado exclusivamente pelo site do Instituto Nosso Rumo, na área do candidato, acessando com CPF e senha​.

Em caso de dúvidas, o candidato pode buscar esclarecimentos junto ao Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 3964-4946, entre 7h e 15h, horário de Rio Branco/AC. Também é possível obter atendimento via site na aba “Dúvidas Frequentes/Contato”​.