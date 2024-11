Polícia Rodoviária Federal faz operações em Cruzeiro do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está com duas guarnições em Cruzeiro do Sul e realiza operações na BR-364. Nessa quinta-feira, 31, os agentes fizeram uma prisão por desacato e entregaram o homem detido na delegacia de polícia civil. O nome do suspeito não foi divulgado.

Por enquanto, a PRF atua de maneira esporádica na região. Já foram feitas várias tratativas para a instalação de uma base da instituição em Cruzeiro do Sul. Em 2022, o local acertado para instalação foi um prédio na Cidade da Justiça, localizada às margens da rodovia BR-307.

Em setembro de 2016, a Justiça Federal no Acre determinou a instalação de uma unidade descentralizada da Polícia Rodoviária Federal no município. A decisão foi resultado de uma ação civil pública instaurada pelo Ministério Público Federal (MPF-AC), que apontou “omissão” da União em prestar serviço nas rodovias federais na região. A PRF recorreu da decisão nas instâncias superiores.

Antes disso, em agosto de 2015, o procurador da República na época, Thiago Pereira, enviou recomendação à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia e Acre recomendando a implantação imediata dos serviços disponibilizados pela PRF em Cruzeiro do Sul para atender a demanda da região do Juruá.