Outubro Rosa e Novembro Azul: as razões que levam o Acre a investir em campanhas de saúde

Anualmente a Saúde do Estado executa periódicas campanhas de conscientização que visam informar e educar as pessoas a respeito de práticas saudáveis, prevenção de doenças e a importância de um estilo de vida equilibrado.

À vista disso, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), desenvolveu, no início de outubro, a cerimônia de abertura da campanha Outubro Rosa na Unidade da Sesacre e no Hospital de Amor, além de um evento na instituição de Ensino Superior Unama, em alusão ao mês, com entrega de folhetos educativos, serviços de atendimentos, agendamentos para mamografia, entre outras atividades, e iniciará o mês de novembro promovendo mais ações, desta vez focadas na saúde do homem.

O Novembro Azul é um movimento internacional com o objetivo de intensificar atividades durante o mês, que sinalizem sobre a importância do autocuidado e cuidado integral da população masculina, com ênfase na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, de modo a reduzir casos de morbidade e mortalidade dos homens.

A partir dos fatores socioculturais que permeiam esse público, o Núcleo Estadual de Saúde do Homem da Sesacre trouxe como tema da campanha deste ano “Homem, ser forte é cuidar de si e do próximo”, considerando estudos recentes que indicam um aumento de tendência no que se refere a mortalidade precoce (até 60 anos) de homens, causadas em especial por doenças crônicas não-transmissíveis, ocasionadas pelo menor uso dos serviços de saúde.

“O Novembro Azul desse ano vem com o propósito de conscientizar a população e incentivar que os homens procurem mais os serviços de saúde e desmistifiquem preconceitos, que tenham coragem de dizer que algo não está bem e que possam procurar ajuda. Uma grande estratégia para alcançar a população masculina é a atenção primária em saúde. Os homens precisam considerar que os serviços de saúde são espaços masculinos e que esses espaços precisam ser ocupados pelos homens também”, enfatizou o coordenador do Núcleo Estadual de Saúde do Homem, Johnata Paiva.

As programações que se iniciam no mês de novembro, terão sua cerimônia de abertura na sexta-feira, 1°, a partir das 9h, na rotatória da Corrente, na cidade de Rio Branco, com ofertas de vacinação, testes rápidos, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, serviços de odontologia, psicologia, nutrição e fisioterapia e avaliação de risco do desenvolvimento de diabetes nos pacientes. A ação tem como público alvo a população masculina, como também os familiares. Outras ações também estão planejadas para ocorrem no município de Cruzeiro do Sul, com atendimento ao público, oficinas abordando o papel do homem em relação às responsabilidades familiares e um webnário com a mesma proposta.

Secretário de Saúde do Estado do Acre, Pedro Pascoal, ressaltou a importância das campanhas de conscientização no incentivo do público masculino ao autocuidado. Foto: Izabelle Farias/Sesacre

O secretário de Saúde do Estado do Acre, Pedro Pascoal, pontuou estudos que revelam que 33,9% dos homens brasileiros entre 20 e 59 anos não estão cadastrados nos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), enfatizando que essa ausência se reflete em um menor uso dos serviços de saúde, resultando em uma realização inferior de ações preventivas e de promoção à saúde em comparação às mulheres.

“O autocuidado é essencial para a saúde do homem. Precisamos romper barreiras e incentivar essa população a buscar os serviços disponíveis, pois a prevenção é a chave para reduzir a morbidade e mortalidade por doenças crônicas”, afirmou o secretário.

Encerramento do Outubro Rosa e abertura oficial do Novembro Azul serão realizados em 1º de novembro. Ilustração: Ascom/Sesacre

Essas iniciativas têm função de esclarecer sobre temas que impactam diretamente a saúde e bem-estar da população, abordando questões como vacinação e controle de doenças crônicas. Ao fomentar a conscientização, essas ações contribuem para a formação de uma sociedade mais saudável e informada, reduzindo ocorrências de agravos de doenças e melhorando a qualidade de vida.