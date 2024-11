Novas regras do Pix entram em vigor nesta sexta; entenda o que muda

A partir desta sexta-feira (1º), novas regras do Banco Central (BC) para o Pix passam a valer para todos os usuários. As mudanças incluem novos mecanismos de segurança que visam melhorar a proteção nas transações .

Limites de Segurança

Os novos limites estabelecem:

R$ 200 para transferências realizadas a partir de dispositivos não cadastrados.

R$ 1.000 como total diário para envios feitos por celulares ou computadores não reconhecidos pelo sistema bancário.

Publicidade

Para realizar movimentações maiores, é necessário cadastrar os dispositivos. Esta medida não se aplica a dispositivos que já foram utilizados para transações via Pix .

O BC acredita que esses limites ajudarão a prevenir fraudes . As exigências foram discutidas com especialistas e visam tornar o Pix um meio de pagamento mais seguro.

“A exigência de cadastro se aplica apenas para dispositivos que nunca tenham sido usados para iniciar uma transação Pix por um usuário específico. O objetivo é dificultar fraudes relacionadas ao roubo de credenciais”, diz o BC em nota.

As instituições financeiras também deverão se adaptar às novas normas, que incluem:

Implementar soluções de gerenciamento de risco que identifiquem transações Pix atípicas.

Disponibilizar informações sobre cuidados para evitar fraudes em canais eletrônicos acessíveis.

Verificar, a cada seis meses, se clientes possuem marcações de fraude na base de dados do BC, adotando medidas diferenciadas para esses casos.

Pagamento por aproximação

Outra novidade é que o Pix poderá ser utilizado por aproximação até o fim do ano. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, anunciou que o Pix será integrado às carteiras digitais dos celulares, permitindo pagamentos sem a necessidade de acessar o aplicativo do banco.