Homem é executado a tiros na Cidade do Povo; polícia encontra vítima sem roupa

Um homem, cuja identidade ainda é desconhecida, foi morto com um tiro e encontrado despido na noite desta quinta-feira, 31, dentro de uma residência situada na Rua Pastor José Rodrigues Nunes, quadra 19F, casa 28, no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

A moradora, que está grávida, relatou à reportagem que estava sozinha em casa quando o homem invadiu a residência nu, ferido com um tiro, pedindo ajuda, e caiu entre a sala e a cozinha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas, ao chegarem ao local, os paramédicos nada puderam fazer pela vítima, que já estava morta.

A Polícia Militar foi chamada e ao chegar à residência, encontrou o homem nu, com um tiro no abdômen e suas roupas ensanguentadas próximas. A cena do crime estava completamente alterada, sugerindo que o homem não chegou ferido e despido ao local, mas teria sido morto ali mesmo. Moradores relataram à polícia que ouviram dois disparos no local.

Os policiais isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos e identificação.

O caso, inicialmente, está sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).