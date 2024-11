Duarte apoia Alan Rick ao governo e quer MDB na aliança para disputa

Foto: Douglas Gomes/Assessoria

O PRESIDENTE do Republicanos, deputado federal Roberto Duarte, anunciou ontem ao BLOG que o seu partido vai marchar com a candidatura do senador Alan Rick (UB) para o governo, na eleição de 2026. Duarte quer trazer para a aliança o MDB. “Já conversei com os dirigentes do MDB e acho que o Alan, também, terá a mesma conversa”, destacou. Duarte disse que o REPUBLICANOS saiu da eleição municipal mais forte, tendo eleito dois prefeitos, sete vice-prefeitos e 28 vereadores. Afirmou ainda que a sua meta é trabalhar para montar chapas competitivas para eleger deputados estaduais e deputados federais, já tendo conversas engatilhadas.

NEGÓCIOS E AMIZADES

A DIREÇÃO nacional do PT anunciou que a FEDERAÇÃO com o PCdoB e PV, não vai continuar. Segundo o que dizem seus dirigentes mais lúcidos, o PT tem que ampliar alianças com o centro. Amizade é amizade, política é outra coisa.

A POLÍTICA VIVE DE CICLOS

O MDB teve todos os prefeitos do Acre e maioria esmagadora na ALEAC e Câmara Federal. O PT mandou no estado por 20 anos. Ambos estão no limbo. Hoje, a maior força é o PP. Não sei até quando. A política vive de ciclos. A política é dinâmica, já dizia o saudoso filósofo do Abunã e cercanias, ex-prefeito Luiz Pereira.

ELEIÇÃO SEM PARTIDO

ALGUNS toscos querem partidarizar a eleição da OAB-AC e transformá-la numa disputa entre direita e esquerda. A eleição da OAB é uma disputa qualificada, não se compra votos com sacolões e nem com ideologia. O debate é sobre quem fez e pode fazer mais pela entidade. O resto é coisa de gente pequena e de cabeça bitolada.

POSIÇÃO FECHADA

RECEBI e publico na íntegra uma mensagem da Dra. Vanda Milani, sobre seu futuro na política: -“Serei candidata sim a uma vaga na Câmara Federal. Não procede a informação de que eu seria candidata a deputada estadual; essa afirmativa não é minha, e em momento algum em disso isso, como também não autorizei quem quer que fosse a falar em meu nome. Deixei o Ministério Público para ingressar na política, e tenho certeza que me dediquei e representei o nosso estado e nossa gente com muita responsabilidade. Não sou candidata de mim mesma, sou candidata dos amigos e simpatizantes que confiaram e confiam no meu trabalho, e tenho recebido total apoio, diariamente. Sou filiada ao PSDB.” Feito o registro.

QUALIFICA A POLÍTICA

É BOM que uma pessoa com a qualificação da Dra. Vanda Milani, continue na política. Foi de fato uma boa parlamentar, é um excelente quadro e será uma candidata muito competitiva. Chega de mediocridade.

ESTÁ DECIDIDA

OUVI ontem de uma pessoa muito próxima da vice-governadora Mailza Assis de que,ela será mesmo candidata ao governo em 2026. E que tem a garantia de apoio do governador Gladson Cameli, do que não duvido.

PORTEIRA ABERTA

O MPF anunciou que vai ajuizar uma ação de inconstitucionalidade contra leis aprovadas na ALEAC, que deixaram a porteira aberta, com facilidades que impactam o meio ambiente, dando esses poderes ao ITERACRE. O governo precisa se cercar de mais cuidados jurídicos ao enviar matérias que ferem a Constituição Federal, para serem apreciadas na Assembleia Legislativa.

BOA INICIATIVA

MUITOS alunos que vão fazer as provas do ENEM não têm condições financeiras para frequentar um cursinho; por isso, foi salutar a medida do deputado Pedro Longo de viabilizar um curso sobre redação, uma matéria que derruba muitos dos que se submetem ao exame do ENEM.

SEJA INDEPENDENTE

SE você quer crescer na política faça um mandato independente – foi o conselho que o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) deu ao vereador eleito Zé Lopes (REPUBLICANOS), sobre seu mandato na Câmara Municipal de Rio Branco. Se virar puxadinho da PMRB, ele não vai longe na política.

ESSE É O BOCALOM

NÃO é surpresa o desdém com que o prefeito Bocalom tratou em comentário a categoria dos engenheiros. E nem de dizer não estar preocupado com críticas. Todos já conheciam o humor cáustico do Boca. Foi eleito com um caminhão de votos; agora, Inês é Morta! Aguentem a chincha!

NOME DO COLETE

O NOME do colete do prefeito Tião Bocalom para ser o novo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, é o do vereador eleito Joabe Lira (UB), que é da sua mais extrema confiança.

MAZELAS DA POLÍTICA

NOS governos da Frente Popular o PCdoB tinha a militância mais numerosa e aguerrida da aliança. Hoje, virou um partido nanico que orbita em torno do mandato do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que já não tem a força eleitoral dos velhos tempos do poder.

BITTAR EUFÓRICO

QUEM ligou ontem eufórico foi o senador Márcio Bittar(UB) revelando que com a nova composição para as presidências do Senado e Câmara Federal, as pautas da direita, como a anistia aos tresloucados bolsonaristas que depredaram as sedes dos três poderes por não aceitarem a vitória legítima do Lula, deve passar nas duas Casas. Conhecendo as guinadas que dá o parlamento, não teria como o Bittar, tanta certeza que a matéria passará. Vamos conferir à frente.

MANDAR ÀS FAVAS

O DITADOR Nicolás Maduro, pelas agressões que tem feito ao Brasil, já era para o Lula mandar romper relações diplomáticas com a Venezuela. O Brasil não perde nada ao deixar de lado uma ditadura sangrenta, à qual sempre apoiou.

VAI DAR COMPLICAÇÃO

O “pente fino” que o ministro do STF, Flávio Dino, está propondo para as emendas parlamentares e emendas PIX, que foram liberadas e aplicadas sem critérios, pode complicar muitos prefeitos por estas bandas.

APRENDEU A LIÇÃO

O ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS), que cometeu erros de avaliação ao disputar duas eleições para senador, aprendeu a lição: em 2026 será candidato a deputado federal. É sim um bom nome.

NÃO SERÁ SURPRESA

NÃO CAUSARÁ ao BLOG nenhuma surpresa se em 2026, aparecer uma chapa com Alan Rick (UB) ao governo e Jéssica Sales (MDB) de vice.

DISPUTA NO MESMO NICHO

NA ELEIÇÃO de 2026 para o Senado, teremos três candidatos de direita e extrema direita, disputando os votos conservadores: Gladson Cameli (PP), Márcio Bittar (UB) e Mara Rocha (ainda sem partido). Vai pulverizar.

PROPOSTA NA MESA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) colocou sua proposta na mesa do MDB: quer se manter na aliança que disputou a PMRB, agora sem os partidos de esquerda.

LULA NO ACRE

LULA deverá vir ao Acre agora em novembro. Quem trata da vinda do Lula é o ex-senador Jorge Viana (PT), faltando só marcar a data.

DIRCEU LIVRE

COM a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, de o livrar dos processos que respondia, José Dirceu deve voltar à vida política, como candidato a deputado federal e articulador da reeleição do Lula. É o que estão dando os órgãos de comunicação de projeção nacional.

DISPUTA A ALEAC

O PREFEITO de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro – que se reelegeu – deve disputar em 2026 um mandato de deputado estadual pelo REPUBLICANOS.

FRASE MARCANTE

“Não tenho medo das palavras dos violentos e sim do silêncio dos honestos”. Luther King.