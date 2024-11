Aluna de Capixaba irá representar o Acre na Olimpíada de Eficiência Energética

A aluna Laura Abisaque, do 8º ano da Escola Argentina Pereira Feitosa, de Capixaba, irá representar em Brasília (DF) o Estado do Acre na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee), uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Com o tema “Eficiência energética e uso seguro da energia elétrica abrangendo o dia a dia do estudante”, a fase estadual da disputa contou com a realização de duas etapas. A primeira foi um desafio em formato game e a segunda a realização de uma prova com 15 questões objetivas.

A Escola Argentina Feitosa participou da fase estadual com 14 alunos, dos quais dez foram medalhistas e Laura Abisaque foi a campeã estadual. No total, a escola obteve seis medalhas de prata e quatro de ouro. “Estamos felizes com a premiação”, disse a orientadora da Olimpíada na escola, Juliana Lima.

Tanto para os jogos como para a realização das provas, os alunos tiveram acesso ao site que continha um curso preparatório com quatro eixos temáticos, além das videoaulas. “Foi realizado um trabalho extra-sala, em que os alunos foram os grandes protagonistas”, explicou a professora.

Para Laura, participar da prova foi uma experiência nova. “Eu nunca tinha participado e aprendi muita coisa. Na verdade, achei um pouco complexo, mas consegui fazer tudo tranquilamente; foi desafiador, mas a prova foi um pouco mais fácil”, disse.

A estudante se disse “honrada” em representar o Acre na competição nacional, ainda sem data marcada, e diz que agora a expectativa é trazer a conquista nacional para o estado. “Estou muito contente porque não esperava ganhar a fase estadual, mas agora quero trazer uma medalha para o Acre”, afirmou.

Quem também está comemorando a participação da estudante na olimpíada é o diretor da Argentina Feitosa, Afonso Barros. “Nossa participação é de fundamental importância, porque nosso objetivo é exatamente formar alunos protagonistas e isso nos dá muito orgulho”, disse.