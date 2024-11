Acre cria Semana da Cultura Peruana e Boliviana para promover a integração com países vizinhos

A integração e intercâmbio entre o Acre e os países vizinhos, Peru e Bolívia, são uma realidade já consolidada com eventos importantes. Mas, visando ainda mais o fortalecimento dessas parcerias, o governador Gladson Cameli sancionou, em decreto nesta sexta-feira, 1º, a Lei nº 4.425, que institui a Semana da Cultura Peruana e Boliviana no estado.

A data será comemorada na última semana de julho, com o intuito de valorizar as tradições, costumes e manifestações culturais do povo peruano; fomentar o intercâmbio cultural, artístico e turístico entre o Acre, o Peru e Bolívia, fortalecendo os laços de amizade e cooperação entre os povos; divulgar e incentivar o conhecimento da cultura peruana e boliviana entre os acreanos, por meio de atividades culturais, artísticas, gastronômicas, comércio, educacionais e esportivas; e estimular a realização de eventos, palestras, exposições, oficinas e demais atividades que celebrem e promovam a cultura peruana e boliviana no estado.

Intenção é fortalecer ainda mais intercâmbio entre os países. Foto: Jean Lopes/Emater

A programação pode ser feita em parceria com órgãos governamentais, instituições de ensino, entidades culturais, associações comunitárias, empresas e outras organizações que se interessarem em participar e colaborar com o evento.

O decreto estabelece, ainda, que o Poder Executivo deve regulamentar a lei estabelecendo diretrizes para a realização da “Semana da Cultura Peruana e Boliviana” e sua inclusão no calendário oficial de eventos do estado. A lei foi um projeto proposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre e entra em vigor a partir desta sexta-feira, 1°.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, falou da importância dessa lei para disseminar conhecimento e também fortalecer laços entre as nacionalidades.

“A lei promove um intercâmbio cultural riquíssimo para os países que integram a tríplice fronteira, tendo o estado do Acre, na ponta brasileira, como porta de integração. Isso traz muitos benefícios para o nosso estado, desde a realização de exposições, palestras e atividades afins, além de promover a integração entre diversas instituições públicas e privadas e, sobretudo, fomentar a movimentação turística entre os três países. Então, a instituição da lei, bem como a inserção do evento no calendário oficial do Estado, com certeza trará resultados positivos e de boas relações com nossos vizinhos da fronteira”, pontuou.

Estado já tem criado exposições e eventos para esse intercâmbio entre os países. Foto: Jean Lopes/Emater

Em setembro deste ano, para estimular as relações comerciais com os países vizinhos, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), montou o Espaço Internacional na Expoacre 2024, destinado aos mais de 40 empresários do Peru e Bolívia que expuseram diversos produtos no ramo do agronegócio, setor de alimentos, serviços ambientais e logística.

“Uma [estratégia] é o que nós chamamos do projeto de fortalecimento da rota interoceânica, e, dentro desse fortalecimento, o governo do Estado partiu para uma ação de criar um comitê inter-regional e o comitê transfronteiriço, envolvendo o Acre, Rondônia e estados do Peru e Bolívia. A outra ação tem sido a promoção de negócios, principalmente articulada pela Anac [Agência de Negócios do Acre], em que estamos trabalhando na realização de estandes de promoção dos negócios do Acre nos eventos”, disse o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

O representante da Andino Importação e Exportação, Alejandro Salinas, abordou durante o evento que as articulações de negócios estão sendo promovidas entre os países. “Estamos fazendo um trabalho com a Seict, sobre esse corredor interoceânico e esse comércio bilateral entre ambos os países. Então, a gente, do lado de cá, trabalha com o governo do Estado, e do lado de lá, com os governos de Cusco, Madre de Deus, Puno e algumas prefeituras. Então, esse trabalho inicialmente é para fomentar a venda de produtos de ambos os estados para os seus países vizinhos”, destacou.