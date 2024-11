A posição de Gladson Cameli sobre a PEC da Segurança: Acre quer amplo debate

O governador Gladson Cameli defendeu, em reunião de governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, amplo debate com os governos estaduais, Congresso Nacional e, especialmente, a sociedade, sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que trata da segurança pública. O encontro ocorreu na tarde desta quinta-feira, 31, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Conhecida como PEC da Segurança e elaborada pelo Ministério da Justiça, entre as medidas, a proposta insere na Constituição Federal a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e o Sistema Único de Segurança Público (SUSP) – criado por meio da Lei Ordinária nº 13.675/2018 -, ampliando a atuação da União no processo. O objetivo foi ouvir os governos sobre a proposta, que ainda será enviada para análise pelo Congresso Nacional.

Gladson Cameli defendeu o amplo debate sobre o assunto lembrando inclusive as diferenças regionais no País. “A realidade do Acre, localizado no Norte do país e na Amazônia, é diferente do Centro-Oeste e do Nordeste”, disse o governador, lembrando também que o estado possui ampla faixa de fronteira e que a própria logística na região exige atuação diferente.

“Como governador de um estado situado na Amazônia Sul-Ocidental, fazendo fronteiras com o Peru e a Bolívia, com vastas fronteiras e suas complexidades, considero importante que possamos tomar conhecimento dos objetivos e viabilidades da proposta”, afirmou o governador, lembrando que milhares de amazônidas que vivem na região precisam sobreviver e de cuidados.

Gladson Cameli destacou a importância do encontro e afirmou, em entrevista, que segurança é sua prioridade desde o primeiro mandato, iniciado em 2019, por isso fez questão de participar da reunião, pelos debates no sentido de se buscar “cuidar das pessoas, proteger as pessoas, criar condições de melhorias de salários para as nossas polícias e para todos os que defendem o sistema público de segurança”.

Na avaliação do governador, “é com união e com esforço” que se conseguirá “além de proteger as pessoas, proteger as nossas fronteiras, e, também aquilo que nós temos de melhor, que são as nossas belezas naturais”.

Além do presidente Lula também participaram do encontro o vice-presidente, Geraldo Alckmin, ministros como o da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, diversos governadores e vice-governadores, no Palácio do Planalto.