Vídeo: nuvem com raios é flagrada por moradora; Confira as imagens

Uma nuvem com raios foi registrada, de forma acelerada, por uma moradora da cidade de São Mateus do Sul (PR), na noite da última terça-feira (29).

À CNN, Maria Pietrala comentou que o evento aconteceu “do nada”, após um dia de sol.

“Costumo fotografar o pôr do sol da varanda da minha casa. E por vezes já observei raios de lá também. Desta vez, foi algo incomum, muito intenso e “do nada”. O dia tinha sido bonito, de sol, naquela hora estava começando anoitecer, era por volta de 19h. De um lado o céu ainda estava um pouco claro, e do outro lado havia uma nuvem imensa com raios”, relata.

Ela destaca que começou a registrar o fenômeno para mostrar a quantidade de raios e a movimentação das nuvens. “Confesso que achei o fenômeno surpreendente e bonito, mas é claro que também dá um certo medo”, disse.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explica que o evento se trata de uma intensa atividade elétrica dentro de uma tempestade, o que é mais comum em tempestades severas.

Segundo o Simepar, correntes ascendentes e descendentes ocorrem dentro da nuvem de tempestade, o que colabora na produção de flocos de neve envoltos em gelo. A colisão desses flocos com gotículas de água e partículas de gelo provocam a criação de uma região carregada negativamente na base da nuvem e outra positiva no topo, formando os raios.

