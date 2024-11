Vereador causa alvoroço ao levar peça íntima para Câmara: “dinheiro na mão, calcinha no chão”

A eleição de Luiz Caetano (PT) para a prefeitura de Camaçari no último domingo (27) ainda reverbera entre os aliados de Flávio Matos (União Brasil), candidato derrotado na corrida eleitoral.

O vereador reeleito Jamesson (PL) causou alvoroço na Câmara Municipal durante discurso nesta quinta-feira (31). Em uma fala exaltada, o edil prometeu que fará oposição ferrenha a Caetano, e, sem citar nomes, criticou colegas que mudaram de lado durante a campanha e aqueles que venham a se aliar ao petista na próxima gestão.

“Se a cidade for governada como foi no passado, ele não vai governar”, iniciou o vereador. Logo depois ele tirou do bolso do paletó uma calcinha vermelha e provocou: “A Câmara tem 14 vereadores homens. Para aqueles covardes que vestiram calcinhas, o povo sabe: dinheiro na mão, calcinha no chão”, disse, causando reação imediata do público que acompanhava a sessão.

A nova configuração do Legislativo camaçariense será de maioria de vereadores da oposição. Dos 23 eleitos no dia 6 de outubro, 14 eram apoiadores de Flávio Matos, enquanto nove apoiaram a eleição do petista.

Os partidos que compõem a oposição são: União Brasil, PL, Republicanos, PSDB, PRD, PP e Cidadania.

Do outro lado, PT, PSD e PSB são os partidos que farão parte da base governista Durante a campanha do segundo turno, Dilson Magalhães, vereador eleito pelo PP, anunciou apoio a Caetano.

