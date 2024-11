Suspeito de roubo se envolve em acidente de moto e é agredido pela população; assista

O homem durante a fuga se envolveu em um acidente com uma moto | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

O homem durante a fuga se envolveu em um acidente com uma moto | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi agredido por populares na noite desta quarta-feira (30) na região da Avenida Antônio Carlos Magalhães, na altura da Estação Detran no sentido Shopping da Bahia, em Salvador. Ele era suspeito de ter roubado um aparelho celular na região do shopping.

Durante a fuga o homem teria sido atropelado por uma motocicleta que passava pela via no momento. Uma passageira que estava na moto precisou ser socorrida pelo Samu para uma unidade de saúde. Enquanto que o suspeito após as agressões, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição da PM ao chegar no local encontrou a passageira e o homem que teria causado o acidente. Agressores e a vítima do roubo que teria originado a ocorrência não foram encontrados.





Fonte: BNEWS