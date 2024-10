Rio Acre continua subindo e se aproxima dos 4 metros na capital

O nível do Rio Acre continua subindo, deixando para trás o período que marcou a cota do manancial mais baixa da história da capital acreana. Na manhã desta quinta-feira, 31, conforme a Defesa Civil, o nível é de 3,55m, o que representa uma elevação de 12 centímetros nas últimas 24 horas

Com a crescente subida, o nível melhora a navegação da população ribeirinha, que enfrentou dificuldades, principalmente para o escoamento da produção agrícola.

O aumento do nível também equaciona o fornecimento de água às comunidades rurais. No auge do verão este ano, a prefeitura usou carros-pipa para garantir o abastecimento fora do perímetro urbano da capital. Em setembro, o nível chegou a 1,23m, o menor em mais de cinquenta anos de medição.