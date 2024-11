Mike Tyson se surpreende ao descobrir sobre morte de Maguila; assista

Lenda do boxe mundial, Mike Tyson se mostrou surpreso ao descobrir, na quarta-feira (30), sobre a morte de Maguila, aos 66 anos. Durante entrevista publicada pela Ag Fight, o americano foi informado sobre o falecimento do boxeador brasileiro e a sua reação chamou atenção.

“Sério? Nossa, ele faleceu? Que pena ouvir isso”. “Ele não teve lutas suficiente para morrer de demência, né? Não levou tantos golpes assim. Foi nocauteado só umas duas vezes ou algo assim. Ele nunca levou surras nem nada”, disse Mike Tyson.

Maguila, que morreu no último dia 24 de outubro, sofria de ETC (encefalopatia traumática crônica), doença com os mesmos sintomas do Alzheimer, mas causados por golpes repetitivos na cabeça — condição comum em ex-boxeadores.

Durante a entrevista, Mike Tyson ainda rasgou elogios ao brasileiro. Segundo ele, Maguila sempre foi um homem gentil.

“Ele sempre foi um cara bacana. Sempre foi um cavalheiro. Ele nunca se passou por durão ou malvado. Ele sempre foi um homem gentil”, afirmou Mike, que também relembrou a primeira vez que viu o boxeador. “Ele estava no card preliminar [aquecimento]. Eu lutava com o Henry Tillman e ele com o Foreman, acho.”

Fonte: BNEWS