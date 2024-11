Messi revela planos para aposentadoria e descarta carreira como técnico

O atacante Lionel Messi afirmou em entrevista ao jornalista Fabrizio Romano que não pretende se tornar técnico ao encerrar sua carreira como jogador. O jogador do Inter Miami, no entanto, também não definiu qual caminho deseja seguir.

– Treinador eu não gostaria de ser, mas ainda não tenho claro aquilo que quero ser no futuro. Dou muito mais valor a tudo o que vivo no dia a dia, por isso só penso em jogar, treinar e me divertir – disse o argentino de 37 anos.

Messi também falou sobre o próximo Mundial de Clubes, previsto para ocorrer nos Estados Unidos em 2025. O Inter Miami garantiu vaga na competição como representante do país-sede após conquistar a Supporters’ Shield, título oferecido ao campeão da temporada regular da MLS (Major League Soccer).

– A verdade é que não sei. Espero ter um bom final de temporada e depois uma boa pré-temporada, algo que não tive na passada, por conta de algumas viagens que tivemos. A partir daí quero ver o que acontece, perceber como me sinto – disse o argentino.

– Ainda falta muito tempo (para encerrar a carreira), não penso muito nisso. Vou viver o dia a dia sem pensar muito – finalizou o jogador.

Messi deve voltar a campo no sábado (2), às 20h (hora de Brasília), para enfrentar o Atlanta United pelo terceiro jogo dos playoffs da MLS. Uma vitória classifica o Inter Miami para a semifinal da Conferência Leste da MLS. Em caso de derrota, as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 9 de novembro (sábado) em um terceiro jogo.