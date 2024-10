Mensalidades de escolas particulares no Acre podem aumentar até 10% em 2025

Por A Tribuna —

Os estabelecimentos de ensino privado devem reajustar a mensalidade no próximo ano em torno dos 10%, em comparação com os valores cobrados neste segundo semestre. A previsão do aumento é atribuída aos custos de operação e à necessidade das instituições de ensino de ajustar suas despesas. Nas escolas conveniadas a variação ficou entre 5% a 10%, levando em conta uma planilha de custos com os investimentos feitos na escola e no reajuste salarial dos professores. “Na verdade, nas escolas conveniadas a variação foi entre 5% a 10%, levando em conta uma planilha de custos com os investimentos feitos na escola, como pensado no salário do professor”, declarou Elizabete Silva Costa, gestora do Colégio Alternativo. A base de cálculo do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Acre (SINEPE/

AC) do índice do IPCA + variações de custos locais, como logística nos materiais didáticos, custos com manutenção e segurança do estabelecimento de ensino. “Sim, é uma tendência que a média de reajuste de outras escolas gire em torno de 10% ou mais”, revelou Toni de Lucas, diretor do Colégio Meta.

