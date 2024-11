Manobra Caranguejo: ‘truque’ permite tirar carro das vagas mais apertadas; veja o vídeo

Você já ouviu falar na “Manobra caranguejo”?

Esse “truque” permite que os carros manobrem lateralmente, facilitando o estacionamento em espaços bastante apertados.

Um vídeo que circula no Instagram, no perfil brisollatech, de Paulo Brisolla, especialista em tecnologia e inovação, mostra como um motorista consegue sair de uma vaga apertadíssima de baliza, praticamente prensado entre um carro e um ônibus, apenas esterçando toda a roda dianteira, pisando fundo e usando o freio de mão. Confira:

Manobra é inspirada em carros elétricos

A manobra que pode ser feita em carros convencionais a combustão, com câmbio manual e embreagem, exige uma boa dose de perícia.

Quando se trata de carros elétricos, no entanto, alguns trazem tecnologias que, literalmente, possibilita tirar o veículo de qualquer vaga ao toque de um botão.

Alguns fazem isso por meio do esterçamento das rodas dianteiras e traseiras, capazes de ficar quase “de lado” – como um caranguejo.

O recurso está disponível, por exemplo, no Hyundai Ioniq 5, que acaba de chegar ao Brasil. Confira abaixo:

Outros elétricos adotam uma abordagem diferente, que usa princípios mais parecidos com a “Manobra Caranguejo”.

Em linhas gerais, esses carros trazem um motor elétrico em cada roda, que pode ser acionado individualmente.

As rodas de um mesmo eixo, por exemplo, são capazes de girar em sentidos opostos, permitindo que o automóvel também rode de lado e até seja capaz de girar no próprio eixo, sem a necessidade de virar o volante.

É justamente o que faz o novo Mercedes-Benz EQG, o Classe G 100% elétrico.

No início deste ano, durante o salão CES 2024, em Las Vegas, nos Estados Unidos quatro protótipos EQG foram vistos fazendo curvas sincronizadas de 360 graus, como um balé, em locais como a famosa Las Vegas Strip.

Embora as especificações completas do trem de força do EQG ainda não tenham sido divulgadas, sabe-se que os quatro motores elétricos entregam uma potência impressionante, entre 600 e 670 cv.

A tecnologia que permite ao SUV andar de lado e girar não é apenas uma questão de conveniência; eae também representa um avanço significativo na engenharia automotiva.

Com motores elétricos controlando individualmente cada roda, os veículos ganham uma agilidade sem precedentes. Isso não só melhora a experiência de condução, mas também abre novas possibilidades para o design de carros, já que a necessidade de componentes mecânicos de conexão entre as rodas é eliminada.