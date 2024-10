Bolsa Qualificação: pagamento sai para 7.000 servidores da saúde, garante Gladson

A técnica de enfermagem, Paula Roberta Moreira mostra a ampola da vacina contra a covid-19 antes de aplicar a injeção. Vacinação dos profissionais de saúde, veterinários e agentes funerários com 60 anos ou mais de idade, que estam na ativa, na Clínica da Família Estácio de Sá, na região central da cidade. O município do Rio de Janeiro ampliou hoje (27) o público-alvo da campanha de vacinação contra a covid-19.

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira, 30, por meio das redes sociais, o pagamento do Bolsa Qualificação aos profissionais da saúde do Estado. Com valores que somam R$ 4.100 por servidor, a iniciativa beneficiará mais de 7 mil funcionários estaduais, incluindo os quadros efetivo, temporário, especial e provisório em extinção, além de funcionários do Instituto de Gestão da Saúde no Acre (Igesac), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Inicialmente, o pagamento estava previsto para ser realizado em duas parcelas, mas a gestão estadual conseguiu antecipar o repasse integral, que será feito até o dia 11 de novembro.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do Estado, o governador destacou a importância da medida para o reconhecimento e valorização dos profissionais que estão na linha de frente do atendimento à população. “Meus amigos, em reconhecimento aos trabalhadores que dedicam seu tempo a cuidar de pessoas, faremos o pagamento de R$ 4.100 por meio do Bolsa Qualificação. Este é um esforço para que esses profissionais recebam o apoio necessário para sua reciclagem e qualificação. Deus abençoe a todos”, declarou Cameli.