Vídeo mostra homem sendo atropelado ao empurrar carro

Um vídeo com imagens fortes mostra o momento em que o homem de 32 anos foi atropelado no Eixão Sul, na altura da quadra 114 Sul, na tarde dessa terça-feira (29/10).

Veja:

A gravação mostra a vítima ajudando a empurrar um outro veículo na pista. Na sequência, um Nissan Versa prata, com adesivo de táxi, aparece em alta velocidade na via, e atinge o pedestre.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o caso envolve um veículo de aplicativo que estava sendo empurrado pelo passageiro na via quando este foi atingido por outro automóvel.

Durante o deslocamento manual do veículo na faixa da direita, o outro carro, que seguia pela via, colidiu com o pedestre.

Ambos os motoristas envolvidos no acidente realizaram o teste do etilômetro, que registrou resultado negativo para consumo de álcool.

O motorista do veículo de aplicativo e o condutor do automóvel foram ouvidos na delegacia e liberados. O caso permanece sob investigação para apuração detalhada dos fatos pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

O homem atropelado sofreu traumatismo cranoencefálico e foi levado em estado grave ao Hospital de Base. Ele fraturou a perna esquerda e apresentava um “grande hematoma na cabeça”, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).