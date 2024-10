Rio Branco terá 61 ônibus circulando durante o Enem

A frota do transporte coletivo em Rio Branco será reforçada para atender os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 que acontece nos próximos dias 3 e 10 de novembro.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) anunciou que, além dos 52 veículos que operam normalmente aos domingos, mais nove ônibus estarão disponíveis, totalizando 61 veículos em circulação. Os ônibus adicionais estarão posicionados em pontos estratégicos, incluindo o Terminal Central e terminais da Baixada e do Tucumã/Universitário.

Em atenção à demanda, o reforço abrange diversas regiões, com duas unidades adicionais para algumas das rotas mais movimentadas, incluindo as linhas 103 (Santa Maria/Vila Acre), 116 (Cidade do Povo/Chico Mendes) e 404 (Calafate). Já as rotas que atendem locais como Ufac e Via Avenida Ceará, terão dois ônibus circulando.

Neste ano, o Acre registrou 26.375 inscritos, um aumento de 8,6% em comparação com os 24.277 do ano anterior. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o estado tem 9.082 concluintes do ensino médio na rede pública, que representam 34% dos candidatos locais e cujas inscrições foram 100% confirmadas pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE/AC).

Os ônibus reserva estarão disponíveis a partir das 7h e poderão ser acionados caso haja alta demanda ou necessidade de substituir veículos ao longo do dia. O transporte público funcionará no horário habitual, das 5h às 23h30, e não haverá gratuidade especial para os participantes do Enem, mantendo-se o benefício apenas para os usuários que já possuem passe livre.