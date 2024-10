PT continuará no purgatório: Crica analisa o futuro dos petistas no Acre

NENHUM dos ex-governadores do PT no Acre sofreu qualquer tipo de condenação. São fichas limpas. Mas os escândalos nacionais protagonizados pelas suas principais lideranças em Brasília, levaram a imagem do PT para uma rejeição popular gigante, que acabou pegando de tabela no eleitorado acreano que votava no PT. A última eleição municipal só veio corroborar com o cenário. Dos quatro prefeitos que tinha no estado, quatro acabaram sendo cooptados por negociatas políticas com o governador Gladson Cameli. E não há que se culpar o Gladson, se foram para o seu lado é por não saber viver longe do poder. O único enclave do PT; a prefeitura de Xapuri, caiu na última eleição. O PT ficou zerado de prefeito, não tem um deputado federal; nenhum deputado estadual, não tem senadores; e limita-se a ter eleito apenas um vereador na capital.

O mais curioso é que se submeteu ao vexame de ser aliado do MDB para a disputa da PMRB, mas com a condição de não aparecer junto ao candidato Marcus Alexandre. Encarnou a figura da amante escondida. PT, quem te viu e quem te vê! E mais curioso ainda foi que, nenhuma liderança que ainda restou ao PT veio fazer campanha para os seus candidatos a vereadores. Optaram pela mordomia de seus cargos no governo federal. Podiam se esconder do Marcus Alexandre; mas, não dos seus candidatos a vereador. Não fosse o esforço do presidente do PT, Daniel Zen, talvez, o PT nem chapa tivesse para vereador da capital.

É nebuloso o futuro do PT, no Acre. Não será fácil montar em 2026 chapas competitivas para deputado federal e deputado estadual. Candidato próprio a governador, isso nem pensar! Não é demais se prever que o PT vai passar muito tempo no purgatório político no estado, até voltar ao poder. O poder não é eterno na política, este é o jogo. O PT terá que tentar se reerguer sem a legião de bajuladores que tinha nos seus governos. Fazer política no poder, é doce; fora do poder, é de gosto amargo. O PT terá que se reinventar.

OS FANTASMAS DO JV

O JORGE VIANA foi bom governador e bom prefeito da capital. Como senador sempre esteve na mídia nacional. Nunca foi do baixo clero. Mas nesta campanha para senador, em 2026, será um candidato contra tudo e contra todos. Será uma campanha isolada. O PT tende não ter boas chapas para deputado estadual e deputado federal. E isso dificulta uma candidatura majoritária. Esses, serão os fantasmas da campanha do JV para o Senado.

PODE ESQUECER

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) joga com a hipótese de que o Jorge Viana não será candidato a senador em 2026. Pode esquecer: O JV é candidato com prego batido e ponta virada.

FRASE MARCANTE

“Época triste a nossa, em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo”.Einstein

CHAPA COMPETITIVA

O MDB poderá formar em 2026, uma chapa forte para a disputa de vagas na ALEAC, composta pelo ex-prefeito Marcus Alexandre, os bem votados vereadores eleitos Fábio Araújo, Eber Machado, Neném Almeida; deputada Antônia Sales e o deputado Tanízio de Sá. Todos com densidade eleitoral.

CANSOU DE SER BUCHA

A MAIOR burrice política já cometida pelo ex-prefeito Marcus Alexandre, foi deixar uma eleição quase certa para a ALEAC, e ser bucha de canhão, como vice na chapa do Jorge Viana a governador, cuja derrota era certa.

CONTINUA FORTE

O MDB continua forte no plano nacional. Foi o segundo partido que mais elegeu prefeitos na última eleição. Perdeu apenas para o PSD.

NEM PARA O CALDO

UM FATO que a mídia tem ressaltado, como resultado do último pleito municipal: nenhum dos ex-ministros do Bolsonaro que disputou as prefeituras, conseguiu se eleger. Não deu nem o caldo.

SAIU BAQUEADO

QUEM SAIU baqueado – mesmo tendo neste pleito avançado mais que na eleição anterior, foi o PT. Que, como bem definiu o Ministro Padilha: “continua no Z4”. Ironia se referindo à zona de rebaixamento do brasileirão.

GRANDES VENCEDORES

O MELHOR comentário que vi na mídia nacional especializada em política, foi esta: “Os maiores vencedores desta eleição foram as emendas parlamentares e as emendas Pix”, que derramaram carradas de dinheiro nas prefeituras. Para se ter uma idéia da força da grana liberada, mais de 90% dos prefeitos foram reeleitos.

CERCO FECHADO

O CERCO está se fechando contra a nomeação em cargos públicos de condenados por crimes sexuais. Projeto neste sentido da vereadora Elzinha Mendonça (PP) foi aprovado na Câmara Municipal de Rio Branco e vai para a pauta na ALEAC – onde deve ser aprovado- de autoria da deputada Michelle Melo (PDT). Não acredito que o prefeito Bocalom e o governador Gladson vão deixar de sancionar projetos que protegem as mulheres. Esperar para comentar.

VOLTOU À SUA PRAIA

A DEPUTADA Michelle Melo (PDT) conseguiu recuperar a sua imagem de uma parlamentar independente e combativa, depois da sua conturbada passagem pela liderança do governo na ALEAC. Está num bom momento político na oposição, que é sua praia.

PODE HAVER DISPUTA

PELO rumo que as conversas estão se encaminhando poderá ter mais de uma chapa na disputa da Câmara Municipal de Rio Branco. É que um bom grupo de vereadores não precisa de indicações de cargos na PMRB.

PAUTA DE COSTUMES

ENQUANTO o PT não entender que a pauta de costumes que defende não agrada a maioria da população, vai continuar amargando derrotas eleitorais. A maioria do eleitorado foi bitolada pela extrema direita e pelas lideranças evangélicas, para rejeitar essas pautas. Os tempos são outros, o PT não entendeu ainda isso.

ANISTIA AOS BANDIDOS

CASO o projeto que anistia os bandidos do 8 de janeiro – que depredaram as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário – e vai para a pauta, pode até ser aprovado, mas pelo que têm se manifestado vários ministros do STF, será derrubado pela Casa. “O STF decidiu que é inconstitucional a anistia dada às pessoas que cometem crimes contra o Estado Democrático de Direito, sendo assim, o perdão para este tipo de crime seria inconstitucional”, afirmou o doutor em direito constitucional da UERJ, Ademar Borges.

AINDA BEM

O PREFEITO de Rio Branco, Tião Bocalom, já circula livremente pela cidade sem grande aparato de segurança. Tudo indica que a tal ameaça de morte não passou de um blefe de algum fanfarrão. Ainda bem.

NÃO ESPEREM TROMBADAS

AS RECENTES aparições do governador Gladson com a vice-governadora Mailza Assis é um sinal claro de que, ela será a sua candidata ao governo. E, nem poderia ser o contrário: em 2026 o Gladson estará fora do poder para disputar o Senado e será ela que estará com a caneta na mão. Jamais iria trombar com ela.

VAI PERDER

UM ex-deputado estadual com quem conversei ontem, pintou um quadro de como será a eleição para deputado estadual, no pleito de 2026: “Quem não tiver 2 milhões de reais para montar esquemas e comprar votos, nem entre que será derrotado.”

NÃO DEVE FUGIR

PODE até aparecer outros nomes, mas a disputa do governo em 2026 deverá ser focada entre os candidatos Mailza Assis (PP) e Alan Rick (UB). A não ser que o prefeito Bocalom (PL) queira entrar no jogo por conta própria.

ACORDA-SE FORA DELE

QUANDO vejo tanta arrogância por parte de quem ocupa cargos de mando no governo, me divirto. Cargo de confiança se dorme nele e se acorda fora dele. Vira ex. Já vi muitos desses arrogantes que perderam o poder, desfilar pela cidade como mais um na multidão; com ex-bajuladores trocando de calçadas para evitar um cumprimento. O poder não é eterno, aprendam essa simples lição. A arrogância no poder tem tempo de validade.