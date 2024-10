Premiação do 2° Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico será nesta quarta (30)

Com o objetivo de identificar, premiar e promover os melhores cafés robustas de qualidade produzidos em solo acreano na safra de 2024, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), realiza nesta quarta-feira, 30, às 14h, a premiação do 2° Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre, no Escritório Local de Acrelândia, localizado na Rua José de Deus, n° 212.

“O QualiCafé é um concurso muito importante que tem como objetivo incentivar a produção de cafés de qualidade superior em nosso estado. No intuito de alavancar a cafeicultura, a Seagri fez entrega de mudas de cafés clonais, que são altamente produtivos, e possuem uma qualidade melhor de bebida. A Seagri vem fazendo a entrega de calcário e fertilizantes, assim como cursos de capacitações, para que esses produtores recebam as informações das tecnologias, para obterem uma boa colheita, pós-colheita e preparando, assim, um café de qualidade superior”, explicou a coordenadora do Núcleo da Cafeicultura da Seagri, Michelma Lima.

O evento voltado para cafeicultores, estudantes, técnicos e extensionistas terá na disputa do concurso 22 produtores inscritos oriundos dos municípios de Porto Acre, Acrelândia, Senador Guiomard, Capixaba, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Feijó, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

“Durante o evento, teremos a participação de produtores de diversos municípios, e isso mostra que, o café especial é para todo produtor que tenha interesse e comprometimento em produzir. Esse é um café diferenciado, e que possui um outro nicho de mercado. O valor agregado de uma saca de café especial é diferente de um café commodity, alcançando até duas vezes mais o valor, promovendo, assim, uma boa receita para o produtor e sua família”, acrescentou a coordenadora.

Além da premiação no valor global de R$ 117.475,00, para os quatro primeiros colocados, os 15 produtores mais bem pontuados no QualiCafé irão participar da Semana Internacional do Café (SIC), promovida em Belo Horizonte (MG). Eles terão passagem aérea, hospedagem e alimentação.

Com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf), a Seagri promove visitas técnicas em lavouras cafeeiras, capacitações e palestras para técnicos e produtores, voltadas aos processos de colheita e pós-colheita.

Para análise do concurso, foram enviadas amostras de café ao estado de Rondônia para avaliação sensorial. As amostras foram codificadas visando a isonomia e a transparência do concurso.

Premiação

1º lugar – Kit de irrigação valor de R$ 30.000,00, patrocinado pela empresa Manave;

2º lugar – R$ 12.000,00, patrocinado pela empresa Café Contri;

3º lugar – R$ 10.000,00 em adubos, patrocinado pelo Sicoob Credisul;

4º lugar – R$ 5.100,00 patrocinado pela Microsaga Engenharia.