Prazo para pagamento de taxa do concurso da SEE termina hoje (30)

Candidatos ao concurso da Secretaria de Estado de Educação (SEE) do Acre têm até esta quarta-feira (30) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

O certame oferece 3 mil vagas para cargos de nível médio e superior, com salários que chegam a R$ 3.850,21, abrangendo diversas áreas de atuação na rede pública de ensino. As inscrições do certame encerraram na terça-feira (29).

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido, sendo R$ 69,79 para cargos de nível médio e R$ 88,98 para os de nível superior. As oportunidades incluem cargos para professores, técnicos administrativos e outros cargos voltados para a área educacional.