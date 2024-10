O recado de Gladson Cameli ao Banco do Brasil no Estado: “peça fundamental ao desenvolvimento do Acre”

O governador Gladson Cameli recebeu nesta quarta-feira, 30, no Palácio Rio Branco, a nova superintendente regional do Banco do Brasil no Acre, Fabiana Fernandes Ferreira. Há três meses no estado, Fabiana lidera a gestão de 17 agências do Banco do Brasil, com um foco especial no desenvolvimento do agronegócio e no fortalecimento do acesso ao crédito para os produtores rurais do Acre.

Durante o encontro, a superintendente apresentou uma proposta, visando apoiar o setor agropecuário acreano e solicitou ao governador maior suporte do Estado nas políticas de regularização fundiária, um ponto que considera essencial para que os produtores possam ter acesso facilitado ao crédito.

“Queremos garantir que os produtores acreanos tenham as ferramentas e os recursos necessários para ampliar suas atividades, gerando crescimento e desenvolvimento no estado. Para isso, a segurança jurídica e a regularização fundiária são fundamentais”, declarou.

O governador Gladson Cameli reconheceu a relevância das parcerias com o Banco do Brasil, destacando a instituição como um pilar histórico e estratégico para o Acre. Segundo ele, a relação entre o governo e o Banco do Brasil é crucial para fomentar projetos que impulsionam o agronegócio e demais setores econômicos.

“O Banco do Brasil é uma peça fundamental na história do desenvolvimento acreano. Nosso governo está totalmente à disposição para fortalecer essa parceria, e a presença do banco em projetos e eventos, como a Expoacre, é essencial para o progresso do nosso estado”, afirmou Cameli.

Gladson também aproveitou o momento para convidar o Banco do Brasil a participar da 50ª edição da Expoacre, que ocorrerá em 2025, prometendo ser um marco para o estado. “A Expoacre, no ano que vem, será um evento grandioso, com um significado histórico. Celebrar os 50 anos desse evento junto ao Banco do Brasil reforça a importância da instituição no apoio aos nossos produtores e na promoção do desenvolvimento sustentável no Acre”, acrescentou o governador.