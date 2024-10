Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2791, e prêmio vai a R$ 105 milhões

O resultado da Mega-Sena 2791 com prêmio de R$ 94.872.404,78 milhões foi divulgado nesta terça-feira (29), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 105 milhões no próximo sorteio que será realizado na sexta-feira (1º de novembro).

Os números sorteados hoje foram: 02 – 03 – 11 – 25 – 37 – 43

Como aumentar as chances de ganha na Mega-Sena?

A chance de ganhar na Mega-Sena com um jogo simples, marcando seis dezenas, é de uma em 50 milhões. Para aumentar as chances de ganhar, apostadores podem escolher marcar mais números no volante até o limite de 20 dezenas, mas o valor da aposta aumenta.

Quem escolher apostar 7 números vai pagar R$ 35 por jogo e a chance de cravar as seis dezenas cai para uma em 44,9 mil. Apostar 10 números custa R$ 1.050 e a chance de ganhar neste cenário vai para uma em 3,9 mil.

O número máximo de dezenas que podem ser marcadas no volante da Mega-Sena é de 20. E jogar marcando todas elas custa R$ 193,8 mil. (veja abaixo o valor de cada aposta na Mega da Virada e as chances de ganhar em cada uma delas)

Fonte: Valor Investe